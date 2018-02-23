«Рейнджерс» обменяли Грабнера на Рыкова

Команды впервые в истории обменялись хоккеистами.

30-летний нападающий проводит последний сезон по действующему двухлетнему контракту и может получить статус неограниченно свободного агента 1 июля.

«Нью-Йорк» получил права на защитника Егора Рыкова и право выбора во втором раунде драфта 2018 года.

В текущем сезоне 20-летний Рыков провел 51 матч за санкт-петербургский СКА в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 14 очков (2 гола и 12 передач). Россиянин, в активе которого 24 очка (2+22) в 125 матчах КХЛ в составе СКА, был выбран «дьяволами» под 132-м номером на драфте 2016 года.

Грабнер в 59 матчах в текущем сезоне записал себе в актив 31 очко (25+6).