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    «Рейнджерс» обменяли Грабнера на Рыкова

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Рейнджерс
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    Егор Рыков
    На фото:Егор Рыков
    «Рейнджерс» обменяли Михаэля Грабнера в «Нью-Джерси», сообщает пресс-служба НХЛ.

    Команды впервые в истории обменялись хоккеистами.

    30-летний нападающий проводит последний сезон по действующему двухлетнему контракту и может получить статус неограниченно свободного агента 1 июля.

    «Нью-Йорк» получил права на защитника Егора Рыкова и право выбора во втором раунде драфта 2018 года.

    В текущем сезоне 20-летний Рыков провел 51 матч за санкт-петербургский СКА в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 14 очков (2 гола и 12 передач). Россиянин, в активе которого 24 очка (2+22) в 125 матчах КХЛ в составе СКА, был выбран «дьяволами» под 132-м номером на драфте 2016 года.

    Грабнер в 59 матчах в текущем сезоне записал себе в актив 31 очко (25+6).

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