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    НХЛ. «Эдмонтон» победил «Тампу-Бэй». «Торонто» забросил 7 шайб «Анахайму»

    Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля

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    НХЛ. Все матчиС 03:00 мск

    «Айлендерс» — «Нэшвилл» 4:5 ОТ

    «Нэшвилл» одержал волевую победу в овертайме над «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:4 (2:3, 1:1, 1:0, 1:0).

    У победителей дублем отметился Кевин Фиала. Крэйг Смит записал в свой актив две результативные передачи. В составе «островитян» два голевых паса на счету Эндрю Лэдда. Автором победной шайбы в овертайме стал швейцарский защитник Роман Йоси.

    15 с половиной минут за гостей на льду провел российский защитник Алексей Емелин, отметившийся тремя силовыми приемами и двумя блок-шотами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Нэшвилл» — 4:5 ОТ (3:2, 1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Таварес — 27 (бол., Дж. Бэйли, Ли), 4:55 — 1:0. Фиала — 16 (Террис, Смит), 11:59 — 1:1. Фиала — 17 (Бонино, Эллис), 13:27 — 1:2. Пулок — 5 (Лэдд, Нельсон), 14:05 — 2:2. Сизикас — 6 (Чимера), 17:03 — 3:2. Ледди — 8 (Лэдд, Нельсон), 23:39 — 4:2. Ярнкрок — 12 (Хартнелл, Экхольм), 36:25 — 4:3. Джохансен — 6 (Суббан, Арвидссон), 59:17 — 4:4. Йоси — 9 (Бонино), 63:42 — 4:5.Вратари: Галак — Ринне (57:52 — 59:17).Штраф: 8 — 10.Броски: 28 (11+9+7+1) — 47 (18+19+6+4).
    «Айлендерс» — «Нэшвилл» 4:5 ОТ

    «Торонто» — «Анахайм» 7:4

    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду переиграл «Анахайм» со счётом 7:4 (1:0, 3:3, 3:1).

    В составе хозяев по три очка в свой актив записали Остон Мэттьюс (2+1) и Вильям Нюландер (2+1). С таким же результатом завершил встречу форвард «Дакс» Рикард Ракелль (2+1).

    В составе хозяев около 20 мину на льду провел российский защитник Никита Зайцев, набравший показатель полезности «+3».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Анахайм» — 7:4 (1:0, 3:3, 3:1)
    Голы: Мэттьюс — 24 (Хаймэн, Нюландер), 6:32 — 1:0. Гецлаф — 7 (Ракелль, Перри), 20:43 — 1:1. Нюландер — 11 (Гардинер), 25:52 — 2:1. Ракелль — 20 (Гецлаф, Перри), 28:23 — 2:2. Каше — 13 (бол., Перри, Сильверберг), 31:06 — 2:3. Марнер — 10 (бол., Кадри, ван Римсдайк), 35:28 — 3:3. Комаров — 5 (Гардинер, Кадри), 37:40 — 4:3. Ракелль — 21 (Перри, Мэнсон), 42:07 — 4:4. Нюландер — 12 (Гардинер), 43:28 — 5:4. Мэттьюс — 25 (Капанен), 56:49 — 6:4. Хаймэн — 11 (п.в., Браун, Мэттьюс), 59:06 — 7:4.Вратари: Андерсен (Макэлхинни, 33:45) — Миллер (57:40 — 59:06).Штраф: 6 — 6.Броски: 40 (15+9+16) — 44 (16+14+14).
    «Торонто» — «Анахайм» 7:4

    «Даллас» — «Рейнджерс» 2:1

    «Даллас» на своем льду выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

    На гол форварда «Рейнджерс» Давида Дешарне (18-я минута) «Даллас» ответил шайбами Тайлера Сегина (35), которому ассистировал российский нападающий Александр Радулов, и Мартина Ганзала (45).

    «Старз» одержал третью победу кряду. «Нью-Йорк Рейнджерс» продолжает лихорадить: это шестое поражение в последних семи встречах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Рейнджерс» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Деарне — 6 (Леттьери, Миллер), 17:55 — 0:1. Сегин — 26 (Спецца, Радулов), 34:44 — 1:1. Ганзал — 5 (бол., Хонка, Линделл), 44:05 — 2:1.Вратари: Бишоп — Лундквист (58:17 — 58:55, 59:30).Штраф: 6 — 10.Броски: 41 (21+13+7) — 32 (9+12+11).
    «Даллас» — «Рейнджерс» 2:1

    «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» 6:2

    «Эдмонтон» одержал крупную победу в матче с «Тампа-Бэй» со счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1).

    Форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид оформил покер, который стал для него первым в карьере. Ещё по голу забили Леон Драйзайтль и Ииро Пакаринен. В составе «Тампы» отличились Алекс Киллорн и Янни Гурду.

    Голкипер Андрей Василевский сыграл два периода и пропустил четыре шайбы.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
    Голы: Макдэвид — 18 (бол., Стром, Клефбом), 1:48 — 1:0. Киллорн — 8 (Гурд), 9:42 — 1:1. Драйзайтль — 13 (бол., Стром, Макдэвид), 17:24 — 2:1. Макдэвид — 19 (Драйзайтль, Беннинг), 22:33 — 3:1. Пакаринен — 1 (Слепышев, Летестю), 32:59 — 4:1. Гурд — 19 (бол., Джонсон), 41:54 — 4:2. Макдэвид — 20, 46:55 — 5:2. Макдэвид — 21 (Драйзайтль, Каммаллери), 53:49 — 6:2.Вратари: Тэлбот — Василевский (Доминге, 40:00).Штраф: 8 — 10.Броски: 35 (13+13+9) — 34 (11+4+19).
    «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» 6:2
    Прервет ли «Торонто» серию побед «Нэшвилла»?«Торонто» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля
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