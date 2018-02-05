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    Новый рекорд «Вегаса», Ягр покинул НХЛ, Малкин – лучший игрок месяца

    Итоги недели в НХЛ

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    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
    nhl.com
    «Вегас» установил очередной рекорд для клуба-дебютанта НХЛ, Яромир Ягр покинул «Калгари», 25 лет Гарри Беттмэна, Евгений Малкин – первая звезда месяца в еженедельных итогах сильнейшей лиги планеты.

    «Вегас» — лучший дебютант в истории НХЛ по количеству побед в регулярном чемпионате

    То, что «Вегас» — лучший клуб-дебютант в истории НХЛ сомнений ни у кого не возникает уже давно. Это факт, давно доказанный «Рыцарями». Тем не менее, «Найтс» продолжают ставить рекорд за рекордом, и на прошедшей неделе побили достижение «Анахайма», который в свой первый сезон в Лиге (1993/1994) одержал 33 победы в регулярном чемпионате.

    За прошедшую неделю «Вегас» сыграл четыре поединка регулярного чемпионата, одержав в них три победы, а историческим стал успех в выездной игре против «Виннипега» (3:2 ОТ), который принес подопечным Жерара Галлана 34-ю победу в сезоне. Завершили семидневку «Голден Найтс» еще одной выездной и волевой победой над «Вашингтоном» (4:3). Нет сомнений в том, что «Вегас» одержит еще не одну победу в регулярном чемпионате и установит такой рекорд, побить который будет уже практически невозможно.

    Исходя из игры и результатов команды, нет сомнений также в том, что «Вегас» в самое ближайшее время должен побить еще одно достижение «Анахайма», который в дебютный сезон выиграл 19 выездных матчей. После успеха в Вашингтоне, «Найтс» имеют в своем активе уже 16 выездных побед, а до конца регулярки еще играть и играть.

    Яромир Ягр покинул НХЛ

    На прошедшей неделе случилось еще одно историческое событие – легендарный чех Яромир Ягр все-таки покинул «Калгари» и НХЛ. Яро не выходил на лед в составе «Огней» с 31 декабря, а на прошлой неделе «Калгари» сначала выставил игрока на драфт отказов, а затем и вовсе отправил форварда из команды. 45-летний ветеран вернулся на родину в свой собственный клуб – «Кладно», выступающий во второй по рангу лиге Чехии.

    Обидно, ведь Ягру не хватило всего 35 матчей, чтобы побить рекорд легендарного Горди Хоу, по наибольшему числу сыгранных поединков в НХЛ, и столько же заброшенных шайб, чтобы обойти «Мистера Хоккей» на втором месте в списке лучших снайперов Лиги.

    Нет сомнений, что если бы не три сезона в КХЛ, Яромир наверняка бы превзошел оба эти рекорда и вполне мог быть побить достижение Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в карьере – сейчас у Яромира 766 шайб, тогда как у легендарного Гретцки было 894, а у Горди Хоу, расположившегося между ними, – 801 шайба.

    Но это всего лишь цифры – Яромир Ягр остается величайшим европейским игроком НХЛ в истории и идет в одном ряду с такими легендами НХЛ как Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Марк Мессье…

    Интересно, что вернувшись в «Кладно», Ягр в первом же матче отдал 3 результативные передачи и помог своей команде обыграть «Бенатки» (7:2). Но главное, что этот матч и возвращение Ягра стало настоящим событием в Чехии. Игра двух команд второй по силе лиги Чехии собрала 7500 тысяч зрителей – матч специально перенесли с арены Бенатки в Либерец, где стадион может принять больше болельщиков, а большинство билетов на матч были проданы за несколько часов. В конце концов, ради Ягра вернулся на лед еще один легендарный чех – Петр Недвед, сыгравший за Бенатки.

    Нет, в самом деле, видеть игру легенды вживую многого стоит. Но самое парадоксальное, что Ягр все еще питает надежду вернуться в НХЛ. По словам ветерана, которому скоро исполнится 46 лет, он может вернуться в «Калгари», если наберет форму после травмы правого колена, которая выбила его из строя. И ведь кто удивится, если Яромир таки сделает еще один камбэк? Легенда!

    Гарри Беттмэн – 25 лет изменившие НХЛ

    На прошедшей неделе свои 25 лет на посту комиссионера НХЛ отпраздновал 65-летний функционер Гарри Беттмэн. Человек, с именем которого ассоциируется НХЛ у большинства действующих болельщиков Лиги. В конце концов, поколения игроков и болельщиков выросли на его работе в НХЛ. Но дело не только в сроке. Беттмэн без сомнений изменил игру, изменил Лигу и сделал ее самой успешной за всю историю.

    Жесткий стиль руководства, ставящий во главу угла, прежде всего, интересы Лиги, снискал для Беттмэна славу бессердечного руководителя, но кто бросит в него камень?

    Можно долго перечислять все заслуги Беттмэна, но достаточно сказать, что при нет впервые был введен потолок зарплат в НХЛ, доходы Лиги выросли многократно, как и доходы от продажи прав на телетрансляции поединков. При Беттмэне в 1998 году на Олимпийских играх впервые сыграли игроки НХЛ, и при Беттмэне же НХЛ отказалась отправлять своих хоккеистов на игры 2018 в Пхенчхане. При Беттмэне состоялись все три локаута в НХЛ, в том числе впервые в истории всех крупных лиг США был полностью отменен сезон 2004/2005. Но при нем Лига также расширилась на 7 участников – появились такие франшизы как «Флорида», «Анахайм», «Нэшвилл», «Атланта» (сейчас «Виннипег»), «Миннесота», «Коламбус» и «Вегас». Совсем скоро в НХЛ, судя по всему, появится 32-я команда в Сиэттле.

    Никогда в НХЛ еще не было так много клубов, и вместе с тем никогда еще Лига не была настолько сильна, успешна и настолько прибыльна. Гарри Беттмэна вполне справедливо можно считать лучшим руководителем в истории НХЛ.

    Российская неделя в НХЛ

    Главный событием недели стала игра лидера атак «Питтсбурга» Евгения Малкина, который за семь дней набрал 8 очков, забросив 6 шайб. Супер результативная игра Малкина помогает «Пингвинз» бороться за место в топ-тройке Столичного дивизионе, а самому Евгению принесла статус первой звезды месяца в НХЛ. В 12 матчах первого месяца 2018 года россиянин набрал 19 очков, забрасывая в среднем по одной шайбе за игру. Более того, Малкин стал третьим в современной истории команды после Яромира Ягра и Сидни Кросби, кому удалось три матча подряд забросить две и больше шайб. Как раз два этих матча пришлись на прошедшую неделю, а в игре с «Вашингтоном» Евгений набрал 4 (2+2) очка и стал первой звездой дня.

    К слову, в той же игре нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и набрал три очка, так что игру можно смело назвать битвой двух российский звезд.

    Пока Малкин зажигает, Никита Кучеров не может забросить шайбу 10 матчей подряд. Совсем недавно Кучеров уверенно лидировал в списке снайперов Лиги, а сейчас пропустил вперед не только Александра Овечкина, но и Евгения Малкина. Конечно, для самого Никита это не очень приятная новость, но для российский болельщиков – мёд на душу. Шутка ли, три лучших снайпера Лиги – россияне!

    Тем не менее, Кучеров продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ, ведь очки за результативные передачи Никита продолжает набирать. Сейчас на счету форварда «Тампы» 66 очков в 52 матчах. В итоге на этой неделе россиянину также покорился рубеж в 300 очков в карьере в НХЛ.

    Отличная неделя удалась и его одноклубнику вратарю Андрею Василевскому, который одержал две победы в двух матчах и продлил свою серию до четырех побед подряд, заодно покорив рубеж в 30 побед в сезоне. Сейчас на счету вратаря «Лайтнинг» 31 победа – это лучший результат в НХЛ.

    Преодолел рубеж в 50 очков за сезон нападающий «Далласа» Александр Радулов, который в игре с «Миннесотой» 4 февраля набрал 2 (1+1) очка. Теперь на счету Радулова 50 (21+29) очков в 53 матчах.

    Плохой новостью недели стало сотрясения мозга нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича, который будет вынужден пропустить ближайшие матчи команды. Но при этом вернулся в строй впервые с 29 декабря вратарь «Колорадо» Семен Варламов, а также готовиться к возвращению на лед форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулемин.

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