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    «Калгари» выставит Янгра на драфт отказов

    Калгари Флэймз НХЛ
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    Яромир Ягр
    На фото:Яромир Ягр
    Ведущий инсайдер Национальной хоккейной лиги Эллиотт Фридман сообщил, что нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр будет выставлен на драфт отказов.

    «Скоро Ягр окажется на драфте отказов. "Калгари Флэймз" уже ведёт работу над этим. Яромир хочет продолжить карьеру, для этого нужен драфт», — написал Фридман в своём твиттере.

    В этом сезоне форвард принял участие в 22 матчах, в которых забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач.

    В последний раз чешский форвард выходил на лёд в составе «огоньков» 1 января 2018 года в игре с «Чикаго Блэкхоукс».

    Вскоре Фридман сообщил, что Ягр склоняется к возвращению в Чехию — в клуб «Кладно», владельцем которого он является.

    В этом клубе Яромир начинал свою карьеру перед переездом в НХЛ. В составе чешского клуба играет российский нападающий Антон Курьянов, с которым Ягр выступал в составе «Авангарда».

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