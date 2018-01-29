«Калгари» выставит Янгра на драфт отказов

«Скоро Ягр окажется на драфте отказов. "Калгари Флэймз" уже ведёт работу над этим. Яромир хочет продолжить карьеру, для этого нужен драфт», — написал Фридман в своём твиттере.
В этом сезоне форвард принял участие в 22 матчах, в которых забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач.
В последний раз чешский форвард выходил на лёд в составе «огоньков» 1 января 2018 года в игре с «Чикаго Блэкхоукс».
Вскоре Фридман сообщил, что Ягр склоняется к возвращению в Чехию — в клуб «Кладно», владельцем которого он является.
В этом клубе Яромир начинал свою карьеру перед переездом в НХЛ. В составе чешского клуба играет российский нападающий Антон Курьянов, с которым Ягр выступал в составе «Авангарда».