Слепышев намерен покинуть «Эдмонтон»

Нападающий «Эдмонтона»прокомментировал информацию о том, что генеральный менеджер «Ойлерз»сообщил клубам лиги о возможности его обмена.

«Я прочел об этом в интернете. Сразу позвонил своему агенту, тот начал разбираться. В клубе все улыбаются и машут. Я тоже хожу улыбаюсь. Агент прорабатывает все варианты. Мне никто ничего не объясняет, но я так понял, что будущего в команде у меня больше нет. Жаль, что остаётся мало времени до конца сезона, чтобы успеть проявить себя в другом месте. Если не получится с обменом, буду искать варианты летом. Моя карьера, по большому счёту, только начинается. За "Ойлерз" у меня были хорошие игры, я показывал, на что способен. Но раз не верят в меня, значит, верят в других.

Я хочу этого обмена. Хочется как можно быстрее сменить команду, чтобы начать с чистого листа. Чтобы у другого тренера и менеджмента сложилось обо мне собственное мнение. "Нефтяники" сами выставили меня на обмен и должны быть заинтересованы в том, чтобы он произошёл. Чем раньше это произойдет, тем лучше. У меня будет больше времени до конца сезона, чтобы себя показать. Я даже толком не могу оценить свою игру в этом году. Была глупая травма, из-за которой пропустил лагерь.

Времени набрать форму было меньше, чем у остальных, но при этом лучшую игру надо было выдавать сразу. Но без очков очень тяжело. Вроде одну забил, одну отдал – и сразу травма паха. Были неплохие по качеству игры, но тонуса игрового нет. Обычно ты сыграл восемь-девять матчей, набрал этот тонус, играешь на фоне него. А тут вышел на два-три матча и в запас. Очевидно, что сезон скомканный. И травмы, и такое вот отношение, и сам я, естественно, виноват», – цитирует Слепышева пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне Слепышев в 20 матчах забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.