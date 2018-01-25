НХЛ. Передача Анисимова, рекорд Нюландера

«Чикаго» — «Торонто» 2:3 ОТ
«Торонто» в гостях переиграл «Чикаго» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).
У победителей отличились Митч Марнер (17), Назем Кадри (45) и Вильям Нюландер, реализовавший буллит на 6-й секунде овертайма — 21-летний швед стал автором самого быстрого гола в овертайме в истории «регулярки».
В составе «Блэкхоукс» шайбы забросили Брент Сибрук (6-я минута) и Ник Шмальц (48), которому ассистировал российский форвард Артем Анисимов. Эта голевая передача стала для российского хоккеиста шестой в этом сезоне. Всего на его счету 19 (13+6) очков в 38 матчах.
Анисимов весь матч провел в звене с Патриком Шарпом и Райаном Хартманом. Также выходил в большинстве (2:35) и меньшинстве (2:22), нанес два броска в створ и выиграл 38 процентов вбрасываний.
«Калгари» — «Лос-Анджелес» 1:2 ОТ
«Калгари» в овертайме уступил «Лос-Анджелесу» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).
В основное время на гол Шона Монахана (15-я минута) «Кингз» ответили шайбой Джейка Маззина (45). Победу «королям» принес Таннер Пирсон, отличившийся на 5-й минуте дополнительного времени.