НХЛ. Передача Анисимова, рекорд Нюландера

«Чикаго» — «Торонто» 2:3 ОТ

«Торонто» в гостях переиграл «Чикаго» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

У победителей отличились Митч Марнер (17), Назем Кадри (45) и Вильям Нюландер, реализовавший буллит на 6-й секунде овертайма — 21-летний швед стал автором самого быстрого гола в овертайме в истории «регулярки».

В составе «Блэкхоукс» шайбы забросили Брент Сибрук (6-я минута) и Ник Шмальц (48), которому ассистировал российский форвард Артем Анисимов. Эта голевая передача стала для российского хоккеиста шестой в этом сезоне. Всего на его счету 19 (13+6) очков в 38 матчах.

Анисимов весь матч провел в звене с Патриком Шарпом и Райаном Хартманом. Также выходил в большинстве (2:35) и меньшинстве (2:22), нанес два броска в створ и выиграл 38 процентов вбрасываний.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Торонто» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: 1:0 – Сибрук (Кейн, Шмальц) – 05:29 (5x4), 1:1 – Марнер (Гардинер, Хэйнси) – 16:37 (5x5), 1:2 – Кадри (Бозак, ван Римсдайк) – 44:58 (5x4), 2:2 – Шмальц (Анисимов, Хиностроза) – 47:55 (5x4), 2:3 – Нюландер – 60:06 (бул)Вратари: Гласс — Андерсен.Штраф: 8 — 8.Броски: 36 (17+7+12+0) — 36 (11+11+13+1).

«Чикаго» — «Торонто» 2:3 ОТ

«Калгари» — «Лос-Анджелес» 1:2 ОТ

«Калгари» в овертайме уступил «Лос-Анджелесу» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).

В основное время на гол Шона Монахана (15-я минута) «Кингз» ответили шайбой Джейка Маззина (45). Победу «королям» принес Таннер Пирсон, отличившийся на 5-й минуте дополнительного времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Лос-Анджелес» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: 1:0 – Монахан (Годро, Ферланд) – 14:03 (5x5), 1:1 – Маззин (Копитар, Даути) – 44:09 (5x4), 1:2 – Пирсон (Даути, Браун) – 64:33 (3x3)Вратари: Смит — Кемпер.Штраф: 22 — 12.Броски: 31 (8+16+7+0) – 27 (6+8+9+4).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com