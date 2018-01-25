Форвард «Бостона» дисквалифицирован на пять матчей НХЛ

Нападающий «Бостона»дисквалифицирован на пять матчей НХЛ за удар локтем в голову форварда «Нью-Джерси», сообщается на официальном сайте лиги.

Инцидент произошел в конце третьего периода матча команд, который состоялся во вторник и завершился со счетом 3:2 в пользу «Брюинз». Победную шайбу забросил Маршан.

Несмотря на дисквалификацию, Маршан по правилам лиги имеет право принять участие в Матче всех звезд НХЛ, который состоится в воскресенье.

В 2012 году российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отказался от участия в Матче звезд после того, как получил 3-матчевую дисквалификацию.

Первый матч Маршан пропустит уже в четверг, когда «Бостон» сыграет в гостях с «Оттавой». Он сможет вернуться на лед 7 февраля в матче с «Рейнджерс».

В нынешнем сезоне 29-летний форвард забросил 21 шайбу и сделал 29 результативных передач в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее стало известно, что голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик не поедет в Тампу из-за травмы. В соответствии с регламентом, хоккеист, приглашенный на «Матч звезд», но пропустивший его, должен пропустить и следующую за ним игру регулярного сезона.

Звездный уик-энд начинается в субботу (воскресенье, 03:00 мск — «Мастер-шоу»), а первая игра «Матча звезд» состоится в воскресенье (23:30 мск).