Форвард «Лады» Рахимуллин дисквалифицирован на пять матчей КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающегона пять матчей по итогам встречи с(2:0), сообщает официальный сайт лиги. Он наказан за толчок на борт игрока соперника.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего гостей Дамира Рахимуллина наказание по правилу 520 б (толчок на борт) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин + 20 мин), а также согласно п.1.12. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении.

«Ладе» осталось провести два матча в регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона. Клуб занимает 14-е место в Восточной конференции и на выход в плей-офф не претендует.