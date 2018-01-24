Форвард «Лады» Рахимуллин дисквалифицирован на пять матчей КХЛ

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего гостей Дамира Рахимуллина наказание по правилу 520 б (толчок на борт) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин + 20 мин), а также согласно п.1.12. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении.
«Ладе» осталось провести два матча в регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона. Клуб занимает 14-е место в Восточной конференции и на выход в плей-офф не претендует.