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    «Витязь» одержал победу над «Сочи»

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    «Витязь» — «Сочи»
    На фото:«Витязь» — «Сочи»
    Подольский «Витязь» одержал гостевую победу над «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей по шайбе забросили Роман Горак и Борна Рендулич.

    За «Сочи» отличился Шон Коллинз.

    Подольский клуб одержал вторую победу кряду. Напомним, что команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. «Сочи», в свою очередь, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» – «Витязь» – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Горак — 9 (мен., Макеев), 2:58 — 0:1. Рендулич — 7 (Семенов, Горак), 39:35 — 0:2. Коллинс — 15 (Лапенков, О`Делл), 48:19 — 1:2.Вратари: Барулин (58:03) — Самонов.Броски: 37 (10+8+19) — 22 (6+10+6).Штраф: 4 — 10.
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