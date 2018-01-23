«Витязь» одержал победу над «Сочи»

Подольскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по шайбе забросили Роман Горак и Борна Рендулич.

За «Сочи» отличился Шон Коллинз.

Подольский клуб одержал вторую победу кряду. Напомним, что команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. «Сочи», в свою очередь, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.