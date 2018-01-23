«Витязь» одержал победу над «Сочи»

В составе победителей по шайбе забросили Роман Горак и Борна Рендулич.
За «Сочи» отличился Шон Коллинз.
Подольский клуб одержал вторую победу кряду. Напомним, что команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. «Сочи», в свою очередь, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» – «Витязь» – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Горак — 9 (мен., Макеев), 2:58 — 0:1. Рендулич — 7 (Семенов, Горак), 39:35 — 0:2. Коллинс — 15 (Лапенков, О`Делл), 48:19 — 1:2.Вратари: Барулин (58:03) — Самонов.Броски: 37 (10+8+19) — 22 (6+10+6).Штраф: 4 — 10.