Францоуз, Хиетанен и Старченко признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов двадцать второй недели турнира в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Павел Францоуз из «Трактора», в трех матчах одержавший три победы, одну из них – «на ноль». Чешский голкипер челябинского клуба отразил 98,04% бросков (лучший показатель недели) при коэффициенте надежности 0,67.

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен назван лучшим в своем амплуа. В трех матчах он одержал вместе с командой две победы и набрал в них 4 (3+1) очка. Его голы в поединках против «Адмирала» и «Куньлуня» стали победными. В матче против китайской команды Хиетанен отметился дублем. Защитник динамовцев не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».

Лучшим нападающим стал Роман Старченко из «Барыса», одержавший вместе с командой две победы в трех матчах и забросивший пять шайб. Старченко отличался во всех трех поединках, оформив дубли в ворота «Автомобилиста» и «Лады». Всего на его счету 6 (5+1) очков. Показатель полезности нападающего «Барыса» по итогам недели составил «+3». Также на его счету 11 бросков по воротам.

Лучшим новичком признан защитник «Сибири» Илья Морозов, в трех матчах одержавший вместе с командой три победы. 19-летний игрок обороны новосибирского клуба не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1», в среднем проводил на льду 18 минут 56 секунд, а также заблокировал 9 бросков соперников.