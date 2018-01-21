ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Филадельфия» в овертайме одержала победу над «Вашингтоном»

    НХЛ Филадельфия Флайерз Вашингтон Кэпиталз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Филадельфия» — «Вашингтон»
    На фото:«Филадельфия» — «Вашингтон»
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» в овертайме одержали выездную победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:1 ОТ.

    На 27-й минуте австрийский нападающий «Флайерз» Михаэль Раффль вывел гостей вперёд. На исходе второго периода капитан гостей Александр Овечкин сравнял счёт в матче.

    На первой минуте дополнительного времени форвард Трэвис Конечны принёс «Филадельфии» победу.

    Овечкин забросил 29-ю шайбу в сезоне и упрочил лидерство в зачёте снайперов НХЛ. У Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй» и Андерса Ли из «Айлендерс» — по 27 точных бросков.

    «Флайерз» выиграли третий матч кряду, «Кэпиталз» потерпели третье поражение подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Филадельфия» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Раффль — 9 (Филппула, Макдональд), 26:12 — 0:1. Овечкин — 29 (бол., Карлсон, Оши), 39:44 — 1:1. Конечны — 8 (Проворов, Кутюрье), 60:27 — 1:2.Вратари: Холтби — Эллиотт.Броски: 28 (10+10+8+0) — 23 (8+10+4+1).Штраф: 8 — 8.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. 200-е очко Радулова, очередное поражение «Тампы»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 января
    •
  • НХЛ. «Вашингтон» уступил «Монреалю», «Флорида» остановила «Вегас»
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 января
    •
  • 13/01
    • Овечкин – первая звезда дня в НХЛ
  • 11/01
    • НХЛ объявила составы на Матч звезд
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке
    Подробный разбор
  • «Калгари» идет без поражений, «Чикаго» заполучил Дюклера, Овечкин снова лучший снайпер НХЛ
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • «Локомотив» в плей-офф, 100 побед Знарка в СКА, третья тренерская отставка в «Адмирале»
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Смогут ли «железнодорожники» обыграть китайцев?
  • «Локомотив» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января
  • 1,65
    •
  • Экспресс дня. Кавани обойдет Ибрагимовича?
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 января
  • 5,24
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • Проиграет ли «Ак Барс» третий домашний матч кряду?
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 23 января
    • 2,00Завтра в 19:30
  • КХЛ. «Сибирь» обыграла «Автомобилист», ЦСКА победил в Сочи
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 января
    • Вчера в 21:16
  • 16:59
    • «Барыс» вырвал победу у «Лады»
  • 16:45
    • «Сибирь» одержала четвертую победу подряд
  • «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Чья серия неудач продлится дальше?
  • «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 23 января
    • 1,90Завтра в 04:30
  • НХЛ. 200-е очко Радулова, очередное поражение «Тампы»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 января
    • Вчера в 09:02
  • КХЛ. Минское «Динамо» переиграло одноклубников из Риги, СКА забросил пять шайб «Амуру»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 20 января
    • 20/01/2018 в 19:48
  • 20/01
    • СКА отгрузил «Амуру» пять шайб
  • 20/01
    • «Авангард» прервал серию поражений
  • 20/01
    • Рижское «Динамо» упустило победу в матче на открытом воздухе
  • Возьмет ли «Авангард» реванш за домашнее поражение от «Трактора»?
  • «Трактор» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 22 января
    • 1,88Сегодня в 19:30
  • «Лос-Анджелес» должен прервать серию неудач в игре с «Рейнджерс»
  • «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 22 января
    • 2,25Сегодня в 04:00
  • Одержит ли «Виннипег» третью победу в сезоне над «Ванкувером»?
  • «Виннипег» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 22 января
    • 1,84Сегодня в 04:00
  • 20/01
    • «Эдмонтон» потерял лучшего снайпера
  • НХЛ. «Вашингтон» уступил «Монреалю», «Флорида» остановила «Вегас»
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 января
    • 20/01/2018 в 09:06
  • 20/01
    • НХЛ оштрафовала Малкина
  • «Сибирь» — «Автомобилист». Новосибирцы продолжают гонку за плей-офф
  • «Сибирь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 21 января
    • 1,7021/01/2018 в 13:30
  • КХЛ. ЦСКА проиграл в Уфе, СКА завоевал Кубок Континента, ХК «Сочи» вышел в плей-офф
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 19 января
    • 19/01/2018 в 22:12
  • Продлит ли «Нэшвилл» серию побед в матче с «Флоридой»?
  • «Нэшвилл» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 21 января
    • 1,8921/01/2018 в 04:00
  • 19/01
    • «Ак Барс» проиграл «Словану»
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон