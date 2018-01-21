«Филадельфия» в овертайме одержала победу над «Вашингтоном»

На 27-й минуте австрийский нападающий «Флайерз» Михаэль Раффль вывел гостей вперёд. На исходе второго периода капитан гостей Александр Овечкин сравнял счёт в матче.
На первой минуте дополнительного времени форвард Трэвис Конечны принёс «Филадельфии» победу.
Овечкин забросил 29-ю шайбу в сезоне и упрочил лидерство в зачёте снайперов НХЛ. У Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй» и Андерса Ли из «Айлендерс» — по 27 точных бросков.
«Флайерз» выиграли третий матч кряду, «Кэпиталз» потерпели третье поражение подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Раффль — 9 (Филппула, Макдональд), 26:12 — 0:1. Овечкин — 29 (бол., Карлсон, Оши), 39:44 — 1:1. Конечны — 8 (Проворов, Кутюрье), 60:27 — 1:2.Вратари: Холтби — Эллиотт.Броски: 28 (10+10+8+0) — 23 (8+10+4+1).Штраф: 8 — 8.