«Филадельфия» в овертайме одержала победу над «Вашингтоном»

В матче регулярного чемпионата НХЛв овертайме одержали выездную победу надсо счётом 2:1 ОТ.

На 27-й минуте австрийский нападающий «Флайерз» Михаэль Раффль вывел гостей вперёд. На исходе второго периода капитан гостей Александр Овечкин сравнял счёт в матче.

На первой минуте дополнительного времени форвард Трэвис Конечны принёс «Филадельфии» победу.

Овечкин забросил 29-ю шайбу в сезоне и упрочил лидерство в зачёте снайперов НХЛ. У Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй» и Андерса Ли из «Айлендерс» — по 27 точных бросков.

«Флайерз» выиграли третий матч кряду, «Кэпиталз» потерпели третье поражение подряд.