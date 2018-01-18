«Барыс» прервал серию поражений из девяти матчей

«Барыс» прервал свою серию поражений из девяти игр, команда Владимира Крикунова проиграла четыре из последних пяти матчей.

Голы в составе хозяев записали на свой счёт Алексей Василевский и Александр Торченюк .

В составе победителей отличились Ярослав Евдокимов, Никита Михайлис и Роман Старченко , оформивший дубль.

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел домашнее поражение от астанинского «Барыса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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