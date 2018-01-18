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    «Барыс» прервал серию поражений из девяти матчей

    КХЛ Автомобилист Барыс
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    «Барыс» — «Автомобилист»
    На фото:«Барыс» — «Автомобилист»
    Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел домашнее поражение от астанинского «Барыса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Ярослав Евдокимов, Никита Михайлис и Роман Старченко, оформивший дубль.

    Голы в составе хозяев записали на свой счёт Алексей Василевский и Александр Торченюк.

    «Барыс» прервал свою серию поражений из девяти игр, команда Владимира Крикунова проиграла четыре из последних пяти матчей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» – «Барыс» – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
    Голы: Евдокимов — 1 (Михайлис, Сагадеев), 8:17 — 0:1. Михайлис — 6, 27:37 — 0:2. Василевский — 9 (Хрипунов, Гареев), 33:58 — 1:2. Старченко — 9 (Даллмэн), 38:45 — 1:3. Старченко — 10 (Семенов, Доус), 46:56 — 1:4. Торченюк — 7 (бол., Гареев, Василевский), 58:36 — 2:4.Вратари: Коварж (Сохатский, 40:00, 59:44) — Кудрявцев.Броски: 43 (7+24+12) — 22 (12+6+4).Штраф: 4 — 12.
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