НХЛ. «Айлендерс» в овертайме дожали «Монреаль», «Лос-Анджелес» уступил «Сан-Хосе»

«Колорадо» — «Анахайм» 3:1

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на своем льду обыграли «Анахайм Дакс» — 3:1.

В составе победителей отличились Мэттью Ньето, Натан Маккиннон и Колин Уилсон.

За гостей шайбу забросил Крис Вагнер.

Это седьмая подряд победа «Эвеланш».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Анахайм» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) Голы: Нието — 8 (Комо, Седерберг), 9:16 — 1:0. Маккиннон — 20 (Ландескуг), 29:39 — 2:0. Вагнер — 5 (Мэнсон, Браун), 32:55 — 2:1. Уилсон — 4 (бол., Керфут, Джонсон), 39:40 — 3:1.Вратари: Бернье — Миллер (57:09).Броски: 29 (9+17+3) — 34 (12+14+8).Штраф: 4 — 12.

«Колорадо» — «Анахайм» 3:1

«Бостон» – «Даллас» 2:3 ОТ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» потерпели домашнее поражение в овертайме встречи с «Даллас Старз» — 2:3 ОТ.

В составе победителей голы на свой счёт записали Стивен Джонс, Александр Радулов и Тайлер Сегин.

За хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Здено Хара и Райан Спунер.

Российский голкипер Антон Худобин, выступающий за бостонцев, отразил 29 из 32 бросков.

«Старз» выиграли три последних матча из четырёх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» – «Даллас» – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) Голы: Джонс – 5 (Эли, Ритчи), 23:49 – 0:1. РАДУЛОВ – 17 (Бенн), 28:15 – 0:2. Хара – 4 (Макэвой, Нэш), 36:28 – 1:2. Спунер – 5 (Крейчи, Гржельчик), 51:21 – 2:2. Сегин – 22 (Клингберг, Бенн), 62:59 – 2:3.Вратари: Худобин – Лехтонен.Броски: 32 (10+13+9+0) – 32 (12+10+8+2).Штраф: 4 – 8.

«Бостон» – «Даллас» 2:3 ОТ

«Монреаль» — «Айлендерс» 4:5 ОТ

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме нанесли поражение «Монреаль Канадиенс» 5:4 (2:2, 2:1, 0:1, 1:0) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Энтони Бовилье (2-я минута), Мэтью Барзал (7), Адам Пелек (23), Джон Таварес (26, 62). У канадской команды отличились Николас Делорье (9), Пол Байрон (13), Джонатан Друэн (40) и Макс Пачиоретти (54).

«Нью-Йорк Айлендерс» занимает 8-е место в Восточной конференции (50 очков). «Монреаль» -14-й (42 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:1) Голы: Бовилье — 8 (Барзал), 1:24 — 0:1. Барзал — 16 (Эберле), 6:29 — 0:2. Делорье — 6 (Ержабек), 8:01 — 1:2. Байрон — 12 (Шлемко), 12:10 — 2:2. Пелеч — 1 (Барзал, Эберле), 22:37 — 2:3. Таварес — 23 (мен.), 25:36 — 2:4. Друэн — 6 (Гальченюк, Ержабек), 39:16 — 3:4. Пачоретти — 12 (бол., Питри, Гальченюк), 53:01 — 4:4. Таварес — 24 (Хикки), 61:51 — 4:5.Вратари: Прайс — Грайсс.Штраф: 4 — 8.Броски: 56 (13+22+19+2) — 24 (7+6+7+4).

«Монреаль» — «Айлендерс» 4:5 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» 1:4

«Сан-Хосе» на выезде одержал победу над «Лос-Анджелесом» 4:1 (1:0 1:0 2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Крис Тирни, Баркли Гудроу, Миккель Бёдкер и Джо Торнтон отметились точными бросками в составе «акул», Йоонас Донской и Дилан Демело записали на свой счёт по две результативные передачи. В составе «королей» гол в активе Тревора Льюиса.

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает 9-е место (52 очка), а «Лос-Анджелес» — 6-е (53 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Тирни — 11 (Донской, Демело), 4:38 — 0:1. Гудроу — 3 (Демело, Диллон), 28:52 — 0:2. Бедкер — 4 (Донской, Тирни), 49:11 — 0:3. Льюис — 11 (Габорик, Кемпе), 52:42 — 1:3. Торнтон — 10 (п.в., Браун, Власик), 59:40 — 1:4.Вратари: Кюмпер (56:53 — 59:40) — Джонс.Штраф: 4 — 4.Броски: 36 (6+13+17) — 33 (13+15+5).