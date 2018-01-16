НХЛ. «Айлендерс» в овертайме дожали «Монреаль», «Лос-Анджелес» уступил «Сан-Хосе»

«Колорадо» — «Анахайм» 3:1
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на своем льду обыграли «Анахайм Дакс» — 3:1.
В составе победителей отличились Мэттью Ньето, Натан Маккиннон и Колин Уилсон.
За гостей шайбу забросил Крис Вагнер.
Это седьмая подряд победа «Эвеланш».
«Бостон» – «Даллас» 2:3 ОТ
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» потерпели домашнее поражение в овертайме встречи с «Даллас Старз» — 2:3 ОТ.
В составе победителей голы на свой счёт записали Стивен Джонс, Александр Радулов и Тайлер Сегин.
За хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Здено Хара и Райан Спунер.
Российский голкипер Антон Худобин, выступающий за бостонцев, отразил 29 из 32 бросков.
«Старз» выиграли три последних матча из четырёх.
«Монреаль» — «Айлендерс» 4:5 ОТ
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме нанесли поражение «Монреаль Канадиенс» 5:4 (2:2, 2:1, 0:1, 1:0) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Энтони Бовилье (2-я минута), Мэтью Барзал (7), Адам Пелек (23), Джон Таварес (26, 62). У канадской команды отличились Николас Делорье (9), Пол Байрон (13), Джонатан Друэн (40) и Макс Пачиоретти (54).
«Нью-Йорк Айлендерс» занимает 8-е место в Восточной конференции (50 очков). «Монреаль» -14-й (42 очка).
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» 1:4
«Сан-Хосе» на выезде одержал победу над «Лос-Анджелесом» 4:1 (1:0 1:0 2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Крис Тирни, Баркли Гудроу, Миккель Бёдкер и Джо Торнтон отметились точными бросками в составе «акул», Йоонас Донской и Дилан Демело записали на свой счёт по две результативные передачи. В составе «королей» гол в активе Тревора Льюиса.
В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает 9-е место (52 очка), а «Лос-Анджелес» — 6-е (53 очка).