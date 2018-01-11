«Сибирь» вырвала победу у «Авангарда», забив 3 гола за 4 минуты

Команда Владимира Юризинова-младшего выиграла шесть из семи последних матчей.

В составе хозяев заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Андрей Ермаков , Николай Демидов , Александер Бергстрём и Александр Шаров . У «Авангарда» голами отметились Илья Михеев и Антон Ковалёв .

на своей площадке оказалась сильнеев матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).