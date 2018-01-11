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    «Сибирь» вырвала победу у «Авангарда», забив 3 гола за 4 минуты

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    «Сибирь» — «Авангард»
    На фото:«Сибирь» — «Авангард»
    «Сибирь» на своей площадке оказалась сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

    В составе хозяев заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Андрей Ермаков, Николай Демидов, Александер Бергстрём и Александр Шаров. У «Авангарда» голами отметились Илья Михеев и Антон Ковалёв.

    Команда Владимира Юризинова-младшего выиграла шесть из семи последних матчей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
    Голы: Михеев — 17, 14:21 — 0:1. Ермаков — 7 (Закриссон, Энлунд), 14:50 — 1:1. Ковалев — 1 (Самохвалов), 33:19 — 1:2. Демидов — 4 (Алексеев, Энлунд), 53:07 — 2:2. Бергстрем — 21 (бол., Энлунд, Закриссон), 55:19 — 3:2. Шаров — 7 (Санников, Демидов), 57:10 — 4:2.Вратари: Красиков — Фурх.Штраф: 4 — 4.Броски: 23 (5+6+12) — 45 (17+17+11).
    «Сибирь» будет биться за победу в матче с «Авангардом»«Сибирь» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 11 января
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