НХЛ. Гол Панарина и 36 сейвов Бобровского

«Торонто» — «Коламбус» 2:3 ОТ

«Торонто» в овертайме уступил «Коламбусу» — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1).

В основное время на шайбы Джеймса ван Римсдайка (32-я минута) и Вильяма Нюландера (36) «жакеты» ответили точными бросками Ника Фолиньо (56) и Пьера-Люка Дюуба (58).

Победная шайба на счету нападающего Артемия Панарина, который отыграл 23 минуты 5 секунд и завершил встречу с показателем «+2». Голкипер Сергей Бобровский отразил 36 бросков из 38.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Коламбус» — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1) Голы: 1:0 – ван Римсдайк (Полак, Бозак) – 31:09 (5x5), 2:0 – Нюландер (Гардинер) – 36:02 (5x4), 2:1 – Фолиньо (Шрёдер, Нутиваара) – 55:25 (5x5), 2:2 – Дюбуа (Джонс) – 57:13 (5x5), 2:3 – Панарин (Веренски, Джонс) – 63:11 (3x3)Вратари: Андерсен — Бобровский.Штраф: 6 — 4.Броски: 37 (8+14+13+2) — 33 (11+14+4+4).

«Торонто» — «Коламбус» 2:3 ОТ

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com