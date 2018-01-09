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    НХЛ. Гол Панарина и 36 сейвов Бобровского

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 января

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    Артемий Панарин принимает поздравления
    Артемий Панарин принимает поздравления
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 03:00 мск
    «Жакеты» одержали волевую победу в Канаде.

    «Торонто» — «Коламбус» 2:3 ОТ

    «Торонто» в овертайме уступил «Коламбусу» — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1).

    В основное время на шайбы Джеймса ван Римсдайка (32-я минута) и Вильяма Нюландера (36) «жакеты» ответили точными бросками Ника Фолиньо (56) и Пьера-Люка Дюуба (58).

    Победная шайба на счету нападающего Артемия Панарина, который отыграл 23 минуты 5 секунд и завершил встречу с показателем «+2». Голкипер Сергей Бобровский отразил 36 бросков из 38.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Коламбус» — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)
    Голы: 1:0 – ван Римсдайк (Полак, Бозак) – 31:09 (5x5), 2:0 – Нюландер (Гардинер) – 36:02 (5x4), 2:1 – Фолиньо (Шрёдер, Нутиваара) – 55:25 (5x5), 2:2 – Дюбуа (Джонс) – 57:13 (5x5), 2:3 – Панарин (Веренски, Джонс) – 63:11 (3x3)Вратари: Андерсен — Бобровский.Штраф: 6 — 4.Броски: 37 (8+14+13+2) — 33 (11+14+4+4).
    «Торонто» — «Коламбус» 2:3 ОТ
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Коламбус» попробует сдержать атаку «Торонто»«Торонто» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 9 января
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