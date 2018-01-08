«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Торпедо»

За победителей отличились Дмитрий Саюстов, Энвер Лисин и Филип Лар. Автором решающего буллита стал Антон Бурдасов.
У «Торпедо» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Владимир Галузин и Сергей Костицын, оформивший дубль.
Команда Петериса Скудры проиграла шестой матч подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кудако — 1 (Казаковцев, Странски), 7:07 — 1:0. Галиев — 9, 7:33 — 1:1. Азеведо — 14 (Секач), 7:53 — 1:2. Мазур — 5, 13:44 — 2:2. Карлин — 4 (Рыбин, Калашников), 27:48 — 3:2. Трубачев — 5 (Гераськин), 49:05 — 4:2. Карлин — 5 (п.в., Вовченко), 58:58 — 5:2.Вратари: Гудачек — Шарыченков (56:12 — 58:07, 58:20 — 58:58).Броски: 28 (14+5+9) — 30 (6+10+14).Штраф: 10 — 8.