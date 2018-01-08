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    Сорокин, Медведев и Ткачев признаны лучшими игроками недели в КХЛ

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    Илья Сорокин
    На фото:Илья Сорокин
    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов двадцатой недели турнира в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

    Лучшим вратарем признан Илья Сорокин из ЦСКА, в трех матчах одержавший три победы, две из них – «на ноль». Коэффициент надежности Сорокина в данных встречах – 0,33, он отразил 98,41% бросков. «Сухая серия» голкипера «армейцев» продолжается и составляет на данный момент 137 минут 45 секунд.

    Защитник «Авангарда» Евгений Медведев стал лучшим в своем амплуа. Он одержал вместе с командой две победы в трех матчах недели и набрал в них 6 (1+4) очков. В матче с «Куньлунем» на счету защитника омичей победный гол, в игре с «Адмиралом» он отдал три передачи. Медведев также отметился 11-ю бросками по воротам, а его показатель полезности по итогам недели – «+5».

    Лучшим нападающим признан Владимир Ткачев из «Ак Барса», в двух гостевых матчах одержавший с командой две победы. Форвард набрал в них 4 (3+1) очка, 3 (2+1) из них – в игре с «Торпедо». Показатель полезности казанского нападающего по итогам игровой недели составил «+4».

    Нападающий рижского «Динамо» Френкс Разгалс назван лучшим новичком. В двух домашних матчах он отметился голом. Разгалс завершил эти игры с нулевым показателем полезности, в среднем проводил на льду 11 минут 59 секунд и нанес 5 бросков по воротам.

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