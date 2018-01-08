Подьем «Филадельфии» и «Колорадо», кризис «Ванкувера», удачная неделя «Вашингтона»

Удачная неделя «Филадельфии» и «Колорадо»

Не так давно обе команды были на дне своих конференций, но постепенно дела у «Флаерз» и «Эвеланш» начинают налаживаться, а прошедшая неделя и вовсе стала для них прорывом.

«Колорадо» одержал сразу три домашние победы над «Виннипегом» (3:2 ОТ), «Коламбусом» (2:0) и «Миннесотой» (7:2), продлив серию побед до пяти подряд. Все они были одержаны на домашнем льду и в итоге помогли «Эвеланш» подняться, наконец, в зону плей-офф Западной конференции.

Колорадо потеснил вниз как раз «Миннесоту», с которой у «Эвеланш» теперь по 47 очков, но у «Колорадо» матч в запасе. К сожалению, неделя прошла неудачно для российского голкипера Семена Варламова, который был вынужден смениться из-за травмы по ходу матча с «Виннипегом» и в итоге не играл два следующих поединка. К счастью для команды, Джонатан Бернье справился с работой блестяще, пропустив всего две шайбы в двух матчах.

«Филадельфия», которая не так давно была на грани того, чтобы опуститься в компанию к «Баффало», также постепенно поднимается вверх. Сейчас команду Дэйва Хэкстола отделяет от зоны плей-офф и «Питтсбурга» всего одно очко.

Собственно, поражение от «Пингвинз» (1:5) стало единственным на неделе для «Флаерз», которые затем выиграли три подряд домашних матча у «Айлендерс» (6:4), «Сент-Луиса» (6:3) и «Баффало» (4:1), показав шикарную результативность. Правда, это не касается второго номера прошедшего драфта Нолана Патрика, который не может забросить 22 матча подряд. Зато отлично выглядят лидеры команды — Шон Кутюрье, Уэйн Симмондс, Шейн Гостисбихир, а Клод Жиру и Якуб Ворачек вдвоем возглавляют список лучших ассистентов НХЛ, при этом Жиру идет на третьем месте среди бомбардиров Лиги.

Правда, впереди у «Летчиков» тяжелые матчи с рядом лидеров турнирной таблицы, которые и покажут, чего на самом деле стоит команда Дэйва Хекстола на данный момент.

«Вашингтон» закрепился на вершине Столичного дивизиона, «Виннипег» вышел в лидеры Центрального

«Вашингтон» продлил серию побед до четырех подряд и закрепился на вершине Столичного дивизиона. Прошедшая неделя подарила команде форварда Александра Овечкина две победы над «Сент-Луисом» (4:3) и «Каролиной» (5:4), но обе в дополнительное время. К счастью, в НХЛ действует система 2 очка за победу в любом случае, так что «Кэпиталз» ничего не потеряли. Зато по очку приобрели «Блюз» и «Харрикэйнз».

Сейчас «Вашингтон» опережает «Нью-Джерси» на три очка, и даже матч в запасе, который имеют «Дэвилз», не поможет им в случае победы настигнуть «Кэпиталз». Отлично проявил себя и Овечкин, который в двух матчах забросил три шайбы и набрал четыре очка, что позволило Александру идти вместе с Никитой Кучеровым из «Тампы-Бэй» в лидерах лучших снайперов лиги — у обоих форвардов по 27 шайб.

Неплохо провел неделю «Виннипег», который потеснил с первой позиции Центрального дивизиона «Сент-Луис». У «Джетс» две домашние победы и поражение от «Колорадо» в овертайме. Пять набранных очков позволили канадскому клубу опередить «Блюзменов» на два балла и при этом у «Джетс» остается два матча в запасе. Впрочем, вскоре «Сент-Луис» должен подвинуть также «Нэшвилл», который отстает все на одно очко, но имеет четыре матча в запасе.

В то же время «Вегас» продолжает властвовать на Западе и идет вторым в турнирной таблице Лиги. Прошедшая неделя прервала серию побед «Найтс» на отметке в 8 матчей. Остановил «Рыцарей» как раз «Сент-Луис» (2:1). Но далее подопечные Жерана Галлана взяли две победы над «Чикаго» (5:4) и «Рейнджерс» (2:1). «Вегас» сохраняет отставание в три очка от «Тампы», лидирующей в Лиге.

«Ванкувер» продолжает падение

Пожалуй, самая тяжелая неделя оказалась у «Ванкувера», который проиграл «Анахайму» (0:5), «Монреалю» (2:5) и «Торонто» (2:3), взяв лишь одно очко за ничью в основное время с «Лифс». В общей сложности серия поражений «Кэнакс» достигла четырех подряд, а всего в последних 15 матчах «Касатки» проиграли 12 раз.

Вот так по чуть-чуть команда Трэвиса Грина сползла практически на дно Западной конференции. Ниже только «Аризона», но пропустить вперед «Койотис» нужно еще постараться. Хуже всего и то, что в ближайшее время подняться выше можно разве что на одну позицию, потеснив еще одних неудачников сезона из «Эдмонтона». А дальше «Калгари» и «Чикаго», но они слишком далеко оторвались от преследователей — восемь очков преимущества.

Судя по всему, Грин один из наиболее вероятных кандидатов на увольнение в НХЛ в ближайшее время. Как ни странно, пока что ни одна команда в Лиге не уволила тренера по ходу текущего сезона. Что касается Грина, вешать на него все проблемы тоже не очень справедливо. «Ванкувер» не выходил в плей-офф два прошлый сезона, братья Хенрик и Даниэль Седины уже не тянут, а лучшим бомбардиром команды является 20-летний юнец Брок Бозер. Плюс слабая оборона и не лучшие вратари. Конечно, у «Ванкувера» не самый слабый состав, по крайней мере, не настолько, чтобы идти на предпоследнем месте в конференции.

Судя по всему Грин, для которого этот сезон стал дебютным на тренерском мостике НХЛ, в следующем сезоне лишится своей должности. В самом худшем для 47-летнего специалиста раскладе, это случится уже по ходу нынешнего сезона или даже в самое ближайшее время. Дело в том, что сейчас «Кэнакс» предстоит сыграть тяжелую выездную серию из пяти матчей против «Вашингтона», «Коламбуса», «Миннесоты», «Эдмонтона» и «Вининпега». Особых перспектив этот выезд «Ванкуверу» не сулит.

Российская неделя в НХЛ

Одним из главных событий недели стал дебют нападающего Максима Мамина в составе «Флориды Пантерз». Первый матч в НХЛ прошел для 22-летнего россиянина обыденно – всего девять минут на льду, ноль очков, один блокированный бросок и две минуты штраф. Тем не менее, полку россиян в НХЛ прибыло и это не может не радовать.

Александр Овечкин, о котором мы писали выше, набрал уже 45 очков в сезоне, забросил на прошедшей неделе свою 100-ю победную шайбу в карьере и стал 4-м игроком в истории НХЛ, который забрасывает 25 и более шайб в 13 сезонах подряд, начиная с первого. Столько же у Гретцки, а выше только Гартнер (15 сезонов подряд) и Ягр (17-ть).

Сильную неделю провел лидер атак «Питтсбурга» Евгений Малкин, который в трех матчах набрал 4 (3+1) очка. Бенефисом Жени стала игра с «Бостоном», в которой Малкин набрал три очка, оформив дубль, забросив в том числе победную шайбу. Логично, что в итоге Малкин был назван второй звездой игрового дня.

Пожалуй, лучшую в сезоне неделю выдал защитник «Филадельфии» Иван Проворов, который в трех матчах забросил три шайбы и набрал пять очков. Более того, в игре с «Айлендерс» россиянин оформил дубль!

Свою 20-ю в сезоне и 200-ю в карьере победу отпраздновал вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, который в матче с «Флоридой» (3:2 по буллитам) был признан первой звездой поединка.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев в игре с «Филадельфией» забросил свою первую в сезоне шайбу, которая помогла его команде одержать победу 6:3. Примечательно, что одним из ассистентов Ивана выступил другой россиянин – Владимир Тарасенко.

Наконец, форвард «Далласа» Александр Радулов выстрелил тремя очками в двух матчах команды подряд с «Нью-Джерси» и «Эдмонтоном». Оба раза россиянин забрасывал по шайбе и отдавал по две результативные передачи.