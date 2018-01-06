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    ХК «Сочи» по буллитам одолел «Торпедо»

    КХЛ Торпедо Сочи
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    «Торпедо» — «Сочи»
    На фото:«Торпедо» — «Сочи»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» в Нижнем Новгороде по буллитам одолел «Торпедо» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

    В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. На 2-й минуте Эрик О'Делл вывел гостей вперед, а на 32-й минуте Каспарс Даугавиньш восстановил паритет.

    В овертайме зрители голов не увидели, а в серии буллитов удача улыбнулась южанам. Решающую попытку реализовал Юрки Йокипакка.

    В турнирной таблице Западной конференции ХК «Сочи» занимает шестое место (76 очков), а «Торпедо» — пятое (78 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — ХК «Сочи» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: 0:1 – Коллинз (О'Делл, Лугин) – 01:42 (5x4), 1:1 – Столяров (Баранцев, Даугавиньш) – 31:06 (5x4), 1:2 – Йокипакка – 65:00 (ПБ).Вратари: Галимов — Барулин. Штраф: 39 — 10. Броски: 31 (16-10-5-0) – 28 (8-10-5-5).
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