НХЛ. Гол Малкина и четыре очка Кросби, очередная победа «Вегаса»

«Айлендерс» — «Питтсбург» 0:4

«Айлендерс» на своем льду уступили «Питтсбургу» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1).

Двумя заброшенными шайбами отметился Даниэль Спронг (21-я и 54-я минуты), по одному голу забили Евгений Малкин (24) и Сидни Кросби (36). Кросби также отдал три результативные передачи, набрав в сумме 4 (1+3) очка.

Голкипер «пингвинов» Тристан Джарри отразил 31 бросок по своим воротам, оформив «сухарь».

Это поражение стало для «островитян» пятым кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» – «Питтсбург» – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) Голы: 0:1 – Спронг (Кросби, Симон) – 20:41 (5x5), 0:2 – Малкин (Кросби, Кессел) – 23:30 (5x4), 0:3 – Кросби (Спронг, Симон) – 35:50 (5x5), 0:4 – Спронг (Шульц, Кросби) – 53:28 (5x5)Вратари: Галак — Джарри.Штраф: 6 — 8.Броски: 31 (8+9+14) — 38 (13+19+6).

«Айлендерс» — «Питтсбург» 0:4

«Детройт» — «Флорида» 4:2

«Детройт» обыграл «Флориду» и продлил победную серию до четырех матчей — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

В составе «Ред Уингз» отличились Андреас Атанасиу (1-я минута), Томаш Татар (28), Энтони Манта (49) и Густав Нюквист (56). За «Пантерз» голы забили Майк Мэтисон (40) и Александр Барков (44).

Нападающий «пантер» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Он провел на льду 18 минут, за которые нанес три броска по воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» – «Флорида» – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Голы: 1:0 – Атанасиу (Грин) – 00:42 (5x5), 2:0 – Татар (Атанасиу, Ларкин) – 27:08 (5x5), 2:1 – Мэтисон (Макканн) – 39:59 (5x5), 2:2 – Барков (Юбердо, Дадонов) – 43:19 (5x5), 3:2 – Манта (Фрк, Грин) – 48:03 (5x4), 4:2 – Нюквист (Зеттерберг, Декайзер) – 55:22 (5x5)Вратари: Ховард — Раймер.Штраф: 4 — 6.Броски: 19 (5+6+8) — 40 (16+13+11).

«Детройт» — «Флорида» 4:2

«Оттава» — «Сан-Хосе» 6:5 ОТ

«Оттава» отыгралась со счета 2:5 и вырвала победу у «Сан-Хосе» в овертайме — 6:5 ОТ (1:2, 1:3, 3:0, 1:0).

После двух периодов «Шаркс» были впереди — 5:2. В составе гостей дважды отличился Томаш Гертл (7-я и 34-я минуты), по разу — Мелькер Карлссон (13), Крис Тирни (23) и Брент Бёрнс (24). Хозяева ответили голами Райана Дзингела (11) и Марка Стоуна (25).

В третьем периоде за «Сенаторз» отличились Дерек Брассар (41), Мэтт Дюшейн (49) и Майк Хоффман (51). Победу «Оттаве» принес гол Дюшейна на 7-й секунде овертайма.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» – «Сан-Хосе» – 6:5 ОТ (1:2, 1:3, 3:0, 1:0) Голы: 0:1 – Гертл (Кутюр, Бёрнс) – 06:29 (4x5), 1:1 – Дзингел (Стоун, Брассар) – 10:05 (5x5), 1:2 – Карлссон (Райан, Хансен) – 12:56 (5x5), 1:3 – Тирни (Донской, Хед) – 22:02 (5x4), 1:4 – Бёрнс (Кутюр, Павелски) – 23:53 (5x4), 2:4 – Стоун (Хоффман, Карлссон) – 24:59 (5x4), 2:5 – Гертл (Кутюр, Диллон) – 33:27 (5x5), 3:5 – Брассар (Стоун, Карлссон) – 40:26 (5x5), 4:5 – Дюшейн (Райан, Хоффман) – 48:25 (5x5), 5:5 – Хоффман (Дюшейн, Райан) – 50:48 (5x5), 6:5 – Дюшейн (Хоффман) – 60:07 (3x3)Вратари: Андерсон — Делл.Штраф: 6 — 4.Броски: 43 (12+13+17+1) — 35 (13+13+9+0).

«Оттава» — «Сан-Хосе» 6:5 ОТ

«Виннипег» — «Баффало» 4:3

«Виннипег» перебросал «Баффало» – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

Победу «Джетс» принесли Дастин Бафлин (10-я минута), Джейкоб Троуба (16), Блейк Уилер (27) и Брайан Литтл (41). У «Сэйбрз» отличились Марко Сканделла (12), Юхан Ларссон (39) и Скотт Уилсон (53).

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел на льду 18 минут, за которые заблокировал три броска соперников и заработал показатель полезности «-1».

«Клинки» потерпели третье поражение подряд и продолжают идти на последнем месте Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» – «Баффало» – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) Голы: 1:0 – Бафлин (Уилер, Лайне) – 09:27 (5x4), 1:1 – Сканделла (Родригес, Поменвиль) – 11:40 (5x5), 2:1 – Троуба (Копп, Хендрикс) – 15:46 (5x5), 3:1 – Уилер (Майерс, Элерс) – 26:06 (5x4), 3:2 – Ларссон (Юсефсон, Ристолайнен) – 38:03 (5x5), 4:2 – Литтл (Троуба, Моррисси) – 40:25 (5x5), 4:3 – Уилсон (Родригес, Поменвиль) – 52:17 (5x5)Вратари: Хеллебайк — Джонсон.Штраф: 10 — 8.Броски: 29 (11+8+10) — 29 (10+9+10).

«Виннипег» — «Баффало» 4:3

«Чикаго» — «Вегас» 4:5

«Чикаго» потерпел поражение от «Вегаса» — 4:5 (1:2, 2:1, 1:2).

В составе «рыцарей» отличились Алекс Так (5-я минута), Джонатана Маршессо (16), Вильям Карлссон (26), Коди Икин (46) и Райлли Смит (54). За «ястребов» голы забили Винсент Хиностроза (19), Патрик Шарп (28), Ник Шмальц (40) и Джонатан Тэйвз (41).

Эта победа стала для «Вегаса» девятой в последних 10 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» – «Вегас» – 4:5 (1:2, 2:1, 1:2) Голы: 0:1 – Так (Карлссон, Маршессо) – 04:44 (5x5), 0:2 – Маршессо (Смит, Шмидт) – 15:49 (5x5), 1:2 – Хиностроза (Саад, Тэйвз) – 18:01 (5x5), 1:3 – Карлссон (Смит, Шмидт) – 25:54 (5x5), 2:3 – Шарп (Паник, Форслинг) – 27:53 (5x5), 3:3 – Шмальц (Хиностроза, Саад) – 39:07 (5x5), 4:3 – Тэйвз (Хиностроза, Кит) – 40:30 (5x5), 4:4 – Икин (Перрон) – 45:33 (5x5), 4:5 – Смит – 53:53 (5x5)Вратари: Гласс — Суббэн.Штраф: 9 — 9.Броски: 32 (10+13+9) — 43 (21+14+8).

«Чикаго» — «Вегас» 4:5

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com