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    КХЛ. Победный дубль Вовченко, «Ак Барс» вновь стал лидером на Востоке

    Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 6 января

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    Хоккеисты «Северстали»
    Хоккеисты «Северстали»
    В субботу, 6 января, в регулярном чемпионате КХЛ прошли очередные четыре матча.

    «Северсталь» — «Нефтехимик» 5:2

    «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграла «Нефтехимик» со счетом 5:2 (3:0, 1:0, 1:2).

    Дубль в составе победителей оформил Даниил Вовченко. Еще по шайбе забросили Павел Чернов, Матей Странски и Максим Рыбин.

    У гостей точные броски нанесли Эмиль Галимов и Илья Аркалов.

    «Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции (70 очков). «Нефтехимик» идет четвертым на Востоке (82 очка).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
    Голы: 1:0 – Чернов (Бумагин, Евсеенков) – 03:37 (5x5), 2:0 – Вовченко (Гераськин, Трубачёв) – 10:05 (5x5), 3:0 – Странски (Мазур, Щербина) – 17:56 (5x5), 4:0 – Вовченко – 38:33 (5x5), 4:1 – Галимов (Секстон, Пиганович) – 45:00 (5x3), 4:2 – Аркалов – 55:56 (5x5), 5:2 – Рыбин (Угаров, Мазур) – 58:22 (en).Вратари: Гудачек — Ежов. Штраф: 28 — 22.Броски: 24 (10+10+4) – 38 (4+15+19).

    «Спартак» — «Ак Барс» 2:3

    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Владимир Ткачёв, Антон Глинкин и Джастин Азеведу.

    Отметим, что в третьем периоде Иржи Секач не реализовал буллит в ворота «Спартака».

    За красно-белых шайбы забросили Виктор Комаров и Лукаш Радил.

    «Ак Барс» набрал 88 очков и вышел в лидеры турнирной таблице Восточной конференции. У «Спартака» осталось 71 очко. Красно-белые на Западе идут седьмым.

    В следующих матчах КХЛ «Спартак» 8 января примет «Нефтехимик», а «Ак Барс» в этот день на выезде сразится со «Северсталью».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
    Голы: Ткачев — 20 (Охтамаа, Лукоянов), 8:36 — 0:1. Глинкин — 9 (Глухов, Бурмистров), 16:38 — 0:2. Комаров — 6 (Мирнов, Юдин), 25:30 — 1:2. Радил — 13 (бол., Максвелл, Хохлачев), 40:20 — 2:2. Азеведо — 13 (Яруллин, Секач), 53:20 — 2:3.Нереализованный буллит: Секач (44:50, Ак Барс).Вратари: Беспалов (59:03) — Гарипов.Броски: 27 (10+12+5) — 25 (10+5+10).Штраф: 8 — 22.

    «Торпедо» — ХК «Сочи» 1:2 Б

    В рамках регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» в Нижнем Новгороде по буллитам одолел «Торпедо» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

    В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. На 2-й минуте Эрик О'Делл вывел гостей вперед, а на 32-й минуте Каспарс Даугавиньш восстановил паритет.

    В овертайме зрители голов не увидели, а в серии буллитов удача улыбнулась южанам. Решающую попытку реализовал Юрки Йокипакка.

    В турнирной таблице Западной конференции ХК «Сочи» занимает шестое место (76 очков), а «Торпедо» — пятое (78 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — ХК «Сочи» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: 0:1 – Коллинз (О'Делл, Лугин) – 01:42 (5x4), 1:1 – Столяров (Баранцев, Даугавиньш) – 31:06 (5x4), 1:2 – Йокипакка – 65:00 (ПБ).Вратари: Галимов — Барулин. Штраф: 39 — 10. Броски: 31 (16-10-5-0) – 28 (8-10-5-5).

    «Динамо» Р – «Салават Юлаев» 3:4 ОТ

    Уфимский «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над рижским «Динамо» (4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Максим Гончаров, Энвер Лисин, Теэму Хартикайнен и Захар Арзамасцев, который набрал в этой встрече два (1+1) очка.

    За рижан шайбы забросили Никита Евпалов, Брэндон Макмиллан и Микелис Редлихс.

    Вратарь «Салавата» Иван Налимов, который проводил первый матч за уфимцев после перехода из «Адмирала», отразил 16 бросков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Евпалов – 5 (Кристо, Индрашис), 2:06 – 1:0. Гончаров – 1 (Майоров), 5:57 – 1:1. Лисин – 12 (Арзамасцев, Панин), 29:22 – 1:2. Макмиллан – 10 (бол., Мейя, Столлери), 34:26 – 2:2. Хартикайнен – 17 (Умарк), 34:38 – 2:3. М. Редлихс – 5 (Дарзиньш, Столлери), 54:55 – 3:3. Арзамасцев – 3 (Ткачев), 61:29 – 3:4.Вратари: Калныньш – Налимов.Броски: 36 (13+12+10+1) – 19 (5+7+6+1).Штраф: 2 – 10.
    Прервет ли «Торпедо» серию неудач в игре с «Ак Барсом»?«Торпедо» – «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 4 января
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