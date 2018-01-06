КХЛ. Победный дубль Вовченко, «Ак Барс» вновь стал лидером на Востоке

«Северсталь» — «Нефтехимик» 5:2
«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграла «Нефтехимик» со счетом 5:2 (3:0, 1:0, 1:2).
Дубль в составе победителей оформил Даниил Вовченко. Еще по шайбе забросили Павел Чернов, Матей Странски и Максим Рыбин.
У гостей точные броски нанесли Эмиль Галимов и Илья Аркалов.
«Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции (70 очков). «Нефтехимик» идет четвертым на Востоке (82 очка).
«Спартак» — «Ак Барс» 2:3
Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Владимир Ткачёв, Антон Глинкин и Джастин Азеведу.
Отметим, что в третьем периоде Иржи Секач не реализовал буллит в ворота «Спартака».
За красно-белых шайбы забросили Виктор Комаров и Лукаш Радил.
«Ак Барс» набрал 88 очков и вышел в лидеры турнирной таблице Восточной конференции. У «Спартака» осталось 71 очко. Красно-белые на Западе идут седьмым.
В следующих матчах КХЛ «Спартак» 8 января примет «Нефтехимик», а «Ак Барс» в этот день на выезде сразится со «Северсталью».
«Торпедо» — ХК «Сочи» 1:2 Б
В рамках регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» в Нижнем Новгороде по буллитам одолел «Торпедо» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).
В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. На 2-й минуте Эрик О'Делл вывел гостей вперед, а на 32-й минуте Каспарс Даугавиньш восстановил паритет.
В овертайме зрители голов не увидели, а в серии буллитов удача улыбнулась южанам. Решающую попытку реализовал Юрки Йокипакка.
В турнирной таблице Западной конференции ХК «Сочи» занимает шестое место (76 очков), а «Торпедо» — пятое (78 очков).
«Динамо» Р – «Салават Юлаев» 3:4 ОТ
Уфимский «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над рижским «Динамо» (4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Максим Гончаров, Энвер Лисин, Теэму Хартикайнен и Захар Арзамасцев, который набрал в этой встрече два (1+1) очка.
За рижан шайбы забросили Никита Евпалов, Брэндон Макмиллан и Микелис Редлихс.
Вратарь «Салавата» Иван Налимов, который проводил первый матч за уфимцев после перехода из «Адмирала», отразил 16 бросков.