Московское «Динамо» уступило «Ладе»

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Хоккеисты тольяттинскойодержали победу над московскимв матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Тольятти, завершилась со счётом 3:1 (1:1 1:0 1:0).

В составе тольяттинцев шайбы забросили Игорь Скороходов, Артем Аляев и Денис Зернов. За динамовцев отличился Владимир Брюквин.

В турнирной таблице Восточной конференции «Лада» занимает 13-е место (45 очков), а «Динамо» — 8-е в Западной конференции (71 очко).