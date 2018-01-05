Московское «Динамо» уступило «Ладе»

В составе тольяттинцев шайбы забросили Игорь Скороходов, Артем Аляев и Денис Зернов. За динамовцев отличился Владимир Брюквин.
В турнирной таблице Восточной конференции «Лада» занимает 13-е место (45 очков), а «Динамо» — 8-е в Западной конференции (71 очко).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Скороходов – 8 (Белоусов), 14:03 – 1:0. Брюквин – 11 (Никулин, А. Алексеев), 16:09 – 1:1. Аляев – 1 (бол., Зернов, Белоусов), 34:26 – 2:1. Зернов – 15 (п.в., Мастрюков), 59:37 – 3:1.Вратари: Лазушин – Еременко (56:40 – 57:23, 57:40 – 59:37).Штраф: 14 – 41.Броски: 24 (4+8+12) – 30 (15+5+10).