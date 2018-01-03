Астанинскийдома проиграл ханты-мансийской(2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Защитник гостей Александр Угольников оформил свой первый хет-трик в КХЛ к 27-й минуте, забросив все три гола в большинстве, и каждый раз ему ассистировал Максим Пестушко.

В составе хозяев результативными бросками отметились Роман Старченко и Линден Вей.

«Барыс» потерпел шестое поражение подряд и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Югра» идёт на 14-й строчке

Для астанинцев этот проигрыш стал шестым подряд. Хантымансийцы за аналогичный период одержали четыре победы.