Защитник гостей Александр Угольников оформил свой первый хет-трик в КХЛ к 27-й минуте, забросив все три гола в большинстве, и каждый раз ему ассистировал Максим Пестушко.
В составе хозяев результативными бросками отметились Роман Старченко и Линден Вей.
«Барыс» потерпел шестое поражение подряд и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Югра» идёт на 14-й строчке
Для астанинцев этот проигрыш стал шестым подряд. Хантымансийцы за аналогичный период одержали четыре победы.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Голы: Угольников — 5 (бол., Пестушко), 2:39 — 0:1. Угольников — 6 (бол., Пестушко, Варфоломеев), 19:55 — 0:2. Угольников — 7 (бол., Пестушко), 26:38 — 0:3. Старченко — 6 (Пушкарев, Маклюков), 41:31 — 1:3. Вей — 17 (бол., Фраттин, Доус), 55:14 — 2:3.Вратари: Кудрявцев (59:29) — Проскуряков.Броски: 30 (6+14+10) — 26 (17+2+7).Штраф: 24 — 10.