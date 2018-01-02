Winter Classic в Нью-Йорке, «Вегас» в огне, Василевский и Кучеров лучшие в НХЛ

Winter Classic в Нью-Йорке

Прошедшая неделя порадовала болельщиков хоккея (особенно из Баффало), двумя противостояниями на открытом воздухе. Одно из них прошло в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею в Баффало на стадионе New Era Field, где свои матчи проводит клуб НФЛ «Баффало Биллс». США, проигрывая 0:2, к радости местных болельщиков одержали волевую победу над Канадой в серии буллитов (4:3).

Буквально через несколько дней, 1-го января фанаты «Баффало» снова имели возможность болеть за своих, но на этот раз конкретно за «Баффало Сэйбрз» в рамках еще одного Winter Classic. Правда, большинство болело у экранов телевизоров, так как «Сэйбрз» проводили игру в Нью-Йорке против местных «Рейнджерс». Учитывая разницу в классе команд на данный момент, вряд ли кто-то ждал чуда от «Баффало», но подопечные Фила Хаусли также отыгрались с 0:2 и также зацепили ничью в основное время. Правда, в овертайме все же проиграли.

Этот матч состоялся на стадионе «Citi Field», где выступает клуб МЛБ «Нью-Йорк Метс», и что интересно, собрал на три тысячи меньше зрителей, чем противостояние между молодежными сборными США и Канады. Но здесь важно отметить одну деталь. Матч МЧМ проходил на 70-тысячной арене, которая заполнилась чуть больше чем на половину. А вот стадион в Нью-йорке оказался забит практически под завязку. На поединок пришли посмотреться 41 821 человек. Если не считать пару десятков сидений, в Нью-Йорке был аншлаг.

Все же, матчи на открытом воздухе имеют свой неповторимый шарм. Особенно, когда проходят в таких классических погодных условиях — со снегом и морозом. Разве что для телезрителей картинка получается не совсем привычной и удобной.

«Вегас» в огне, «Флорида» продлила победную серию

«Вегас» продолжил побеждать на текущей неделе. Разобравшись с «Торонто» (6:3), «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ) и «Анахаймом» (4:1), подопечные Жерара Галлана продлили серию побед до семи подряд — это самая длинная победная серия в НХЛ на данный момент. Более того, «Найтс» набирают очки в 12 поединках подряд и в последних раз проиграли в основное время ровно месяц назад «Виннипегу» (4:7).

Немаловажно, что «Вегас» оказался сильнее двух из трех своих основных конкурентов по Тихоокеанскому дивизиону – «Кингз» и «Дакс», доказав, что их первое место в дивизионе и конференции совсем не случайно. Да и «Торонто», несмотря на определенный кризис, совсем не аутсайдер Лиги. Так что соперники у «Вегаса» были топовые.

Интересно, что в поединке с «Мэйпл Лифс» шведский форвард «Найтс» Вильям Карлссон оформил первый в истории франшизы хет-трик, навсегда вписав свое имя в историю. То достижение, побить которое просто невозможно.

«Вегас» продолжает собирать награды и символично был назван НХЛ одной из трех звезд 2017 года. А ведь сколько критиковали генерального менеджера команды Джорджа Макфи, особенно в российском интернет сообществе и особенно за ситуацию с Вадимом Шипачевым. Но «Вегас» — лучший дебютант НХЛ в истории Лиги, которые показывает потрясающий хоккей. Определенно Макфи знает свое дело. А Шипачев может продолжать играть в КХЛ.

Достаточно неожиданно вторую по длительности серию побед в НХЛ ведет «Флорида». Сейчас команда Боба Бугнера не проигрывает уже пять матчей подряд и на прошедшей неделе одержала еще две домашние победы — над «Филадельфией» (3:2) и «Монреалем» (2:0). Тем более удивительно, что победную серию «Пантерз» начали после трех подряд поражений.

«Флорида» продолжает рваный темп, и он явно мешает команде в борьбе за плей-офф. Понятно, что в текущей ситуации Атлантического дивизиона, где безраздельно правят «Тампа-Бэй», «Торонто» и «Бостон», надеяться на топ-3 бесполезно. Но побороться за уайлд кард места от Восточной конференции «Флориде» вполне по силам. Нужно только добавить стабильности, а отрыв от тех же «Айлендерс» составляет всего пять очков.

Впрочем, уже этой ночью «Пантерз» начинают тяжелую пятиматчевую выездную серию, в которой сыграют с «Миннесотой», «Бостоном», «Детройтом», «Коламбусом» и «Сент-Луисом». Далеко не факт, что по ее итогам «Флорида» не откатиться вниз по турнирной таблице.

Кризис «Коламбуса» и «Монреаля»

«Коламбус» и «Монреаль» стали главным неудачниками прошедшей недели. «Коламбус» впервые за длительное время покинул тройку лидеров Столичного дивизиона, пропустив вперед «Рейнджерс» и теперь выпал из прямой зоны плей-офф.

Прошедшая неделя принесла «Блу Джекетс» домашний позор и погром от «Тампы» (0:5), выездной конфуз с одним из неудачников текущего сезона «Оттавой» (4:5) и лишь одно заработанное очко в принципиальной битве с «Питтсбургом» (4:5 Б). Всего же в последних десяти матчах подопечные Джона Тортореллы уступили семь раз. Это совсем не тот результат, который подходит одному из лидеров конференции.

Не удивительно, что «Коламбус» опустился в зону уайлд кард Восточной конференции. И хотя преимущество «Блу Джекетс» над соперниками пока достаточно комфортно (три очка), но у «Айлендерс» и «Каролины», к примеру, одна и две игры в запасе соответственно. С таким темпом, «Коламбус» вскоре может оказаться даже вне зоны плей-офф. Кто знает, не случится ли затем первая тренерская отставка сезона в НХЛ?

С другой стороны, у Тортореллы есть вполне логичное объяснение сложившейся неудачной ситуации. «Коламбус» из-за травм потерял трех ведущих форвардов — Кэма Аткинсона, Александра Веннберга и Брэндона Дубински. Это слишком большой удар для любой команды НХЛ, справится с которым чрезвычайно сложно. И даже несколько поднявший результативность лучший бомбардир команды россиянин Артемий Панарин не может вытянуть «Блу Джекетс» вверх. Собственно, и голкипер Сергей Бобровский в такой ситуации уже не кажется героем. Команда — это один большой механизм.

Если кризис «Коламбуса» достаточно неожиданный (хотя и объяснимый), то в ситуации с «Монреалем» особого удивления нет. После провала старта сезона «Канадиенс» несколько воспрянули духом, но откровенно говоря, предпосылок к борьбе за плей-офф не было. Так что нынешняя четырех матчевая серия поражений не выглядит чем-то сверх естественным.

На прошедшей неделе подопечные Клода Жульена проиграли трижды – «Флориде» (0:2), «Тампе-Бэй» (1:3) и «Каролине» (1:3). С другой стороны, все три поражения «Монреаль» потерпел на выезде. Стоит признать, что календарь у «Канадиенс» очень сложный. Три выше названных матча завершили длительную семиматчевую выездную серию. Которую, к слову, Монреаль начал двумя победами над «Калгари» и «Ванкувером». Судя по всему, после этих успехов «Канадиенс» просто выдохлись.

Сейчас после некоторой паузы, «Монреаль» может попытаться прервать полосу неудач и несколько улучшить свою турнирную ситуацию. В ближайшее время «Канадиенс» сыграют пять домашних матчей подряд. В принципе, отставание в 8 очков от зоны плей-офф и последнего уайлд кард места Восточной конференции не такое уже критическое. Впереди еще половина регулярного чемпионата. Но нужно побеждать, иначе шансы на плей-офф вскоре растают окончательно.

Российская неделя в НХЛ

Как всегда, главными ньюзмейкерами российского сегмента НХЛ были лидеры «Тампы-Бэй». Вратарь Андрей Василевский помог команде разгромить Коламбус (5:0), оформив свой пятый шатаут и 25-ю победу в сезон. Красивые цифры, не правда ли? Многие уже называют Василевского лучшим вратарем лиги. Но это не просто лесть – это те же самые цифры. Первый номер «Лайтнинг» абсолютно лучший в НХЛ среди вратарей, сыгравших более 20 матчей и в трех поединках недели, в которых Василевский принял участие (два полных) он отразил 56 бросков из 57 по своим воротам.

Его одноклубник нападающий Никита Кучеров продолжает возглавлять гонку снайперов и бомбардиров лиги, набрав уже 56 очков в 38 матчах. В той же игре с «Коламбусом» Никита записал на свой счет очередную шайбу, которая стала для него 25-й в сезоне, а результативная серия россиянина достигла 10 матчей подряд.

Удачной оказалась неделя и для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который, наконец, прервал серию из 4 матчей без набранных очков, забросив в игре с «Бостоном» (4:3 Б) свою 24-ю шайбу в сезоне. Этот гол будто снял напряжение с российской легенды, который уже в следующем поединке с «Нью-Джерси» оформил ассистентский хет-трик (5:2), и помог своей команде подвинуть «Дэвилз» с первого места в Столичном дивизионе.

Примечательной была неделя для еще двух форвардов — Артемия Панарина («Коламбус») и Александра Радулова («Даллас»). Оба оформили первые дубли в сезоне. Радулов помог команде обыграть «Сент-Луис» (4:2), а Панарин отличился в игре с «Питтсбургом» (4:5 Б).