«Салават Юлаев» в овертайме дожал «Югру»

Ханты-мансийскаяпотерпела домашнее поражение от уфимского(3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей в основное время голы забили Антон Бурдасов, Илья Зубов и Энвер Лисин. За секунду до конца овертайма победу «Салавату» принёс Григорий Панин.

У команды Анатолия Емелина отличились Константин Майоров, Антон Королёв и Тобиас Виклунд.