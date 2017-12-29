«Салават Юлаев» в овертайме дожал «Югру»

В составе гостей в основное время голы забили Антон Бурдасов, Илья Зубов и Энвер Лисин. За секунду до конца овертайма победу «Салавату» принёс Григорий Панин.
У команды Анатолия Емелина отличились Константин Майоров, Антон Королёв и Тобиас Виклунд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Бурдасов — 12 (бол., Умарк, Ларсен), 10:22 — 0:1. Майоров — 4, 13:17 — 1:1. Зубов — 3 (Макаров), 21:33 — 1:2. Королев — 10 (Комаристый, Бурстрем), 23:15 — 2:2. Лисин — 10 (Панин, Зубов), 43:25 — 2:3. Виклунд — 5 (бол., Савинайнен), 58:04 — 3:3. Умарк — 13, 64:59 — 3:4.Вратари: Проскуряков — Кареев.Броски: 31 (5+12+14+0) — 27 (7+11+7+2).Штраф: 18 — 10.