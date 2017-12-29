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    «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Югру»

    КХЛ Югра Салават Юлаев
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    «Салават Юлаев» — «Югра»
    На фото:«Салават Юлаев» — «Югра»
    Ханты-мансийская «Югра» потерпела домашнее поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе гостей в основное время голы забили Антон Бурдасов, Илья Зубов и Энвер Лисин. За секунду до конца овертайма победу «Салавату» принёс Григорий Панин.

    У команды Анатолия Емелина отличились Константин Майоров, Антон Королёв и Тобиас Виклунд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Бурдасов — 12 (бол., Умарк, Ларсен), 10:22 — 0:1. Майоров — 4, 13:17 — 1:1. Зубов — 3 (Макаров), 21:33 — 1:2. Королев — 10 (Комаристый, Бурстрем), 23:15 — 2:2. Лисин — 10 (Панин, Зубов), 43:25 — 2:3. Виклунд — 5 (бол., Савинайнен), 58:04 — 3:3. Умарк — 13, 64:59 — 3:4.Вратари: Проскуряков — Кареев.Броски: 31 (5+12+14+0) — 27 (7+11+7+2).Штраф: 18 — 10.
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