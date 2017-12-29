«Сочи» вырвал победу у «Барыса»

Астанинскийпотерпел домашнее поражение от(2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Эрик О’Делл, Павел Падакин и Кейси Уэллман.

За «Барыс» шайбы на счету Валерия Орехова и Линдена Вея.

Команда Евгения Корешкова проиграла пятый матч подряд.

Для клуба из Казахстана данное поражение стало пятым подряд. Отметим, что в этой встрече принимал участие защитник Дамир Рыспаев, с которого была снята дисквалификация.

Напомним, в августе 2016 года КХЛ наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча «Барыса» с «Куньлунем» – защитник начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных «Куньлуня». Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ.