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    «Сочи» вырвал победу у «Барыса»

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    «Сочи» — «Барыс»
    На фото:«Сочи» — «Барыс»
    Астанинский «Барыс» потерпел домашнее поражение от «Сочи» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Эрик О’Делл, Павел Падакин и Кейси Уэллман.

    За «Барыс» шайбы на счету Валерия Орехова и Линдена Вея.

    Команда Евгения Корешкова проиграла пятый матч подряд.

    Для клуба из Казахстана данное поражение стало пятым подряд. Отметим, что в этой встрече принимал участие защитник Дамир Рыспаев, с которого была снята дисквалификация.

    Напомним, в августе 2016 года КХЛ наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча «Барыса» с «Куньлунем» – защитник начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных «Куньлуня». Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) – «Сочи» – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
    Голы: Орехов – 1 (Кучин, Маркелов), 31:35 – 1:0. О`Делл – 11 (бол., Йокипакка, Уэллман), 39:02 – 1:1. Падакин – 9, 43:37 – 1:2. Вей – 16 (Даллмэн, Райт), 50:22 – 2:2. Уэллман – 10 (бол.), 59:24 – 2:3.Вратари: Кудрявцев (59:35) – Шикин.Броски: 28 (10+8+10) – 31 (10+7+14).Штраф: 8 – 8.
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