«Сочи» вырвал победу у «Барыса»

В составе победителей отличились Эрик О’Делл, Павел Падакин и Кейси Уэллман.
За «Барыс» шайбы на счету Валерия Орехова и Линдена Вея.
Команда Евгения Корешкова проиграла пятый матч подряд.
Для клуба из Казахстана данное поражение стало пятым подряд. Отметим, что в этой встрече принимал участие защитник Дамир Рыспаев, с которого была снята дисквалификация.
Напомним, в августе 2016 года КХЛ наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча «Барыса» с «Куньлунем» – защитник начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных «Куньлуня». Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) – «Сочи» – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы: Орехов – 1 (Кучин, Маркелов), 31:35 – 1:0. О`Делл – 11 (бол., Йокипакка, Уэллман), 39:02 – 1:1. Падакин – 9, 43:37 – 1:2. Вей – 16 (Даллмэн, Райт), 50:22 – 2:2. Уэллман – 10 (бол.), 59:24 – 2:3.Вратари: Кудрявцев (59:35) – Шикин.Броски: 28 (10+8+10) – 31 (10+7+14).Штраф: 8 – 8.