ЦСКА разгромил «Торпедо» на выезде

Нижегородскоепотерпело домашнее поражение от московского(1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Максим Шалунов, Константин Окулов, Роман Любимов, Сергей Шумаков и Андрей Кузьменко.

Единственную шайбу нижегородцев забросил Егор Дугин.

Отметим, что благодаря этой победе ЦСКА превзошел отметку в 100 очков за сезон. Теперь на счету подопечных Игоря Никитина 101 балл.

Армейцы стали второй командой лиги, достигшей этой отметки — у лидера «регулярки» СКА 114 очков.

Для ЦСКА эта победа стала второй после двух поражений подряд. «Торпедо», в свою очередь, уступило во второй игре кряду.