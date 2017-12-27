ЦСКА разгромил «Торпедо» на выезде

В составе победителей отличились Максим Шалунов, Константин Окулов, Роман Любимов, Сергей Шумаков и Андрей Кузьменко.
Единственную шайбу нижегородцев забросил Егор Дугин.
Отметим, что благодаря этой победе ЦСКА превзошел отметку в 100 очков за сезон. Теперь на счету подопечных Игоря Никитина 101 балл.
Армейцы стали второй командой лиги, достигшей этой отметки — у лидера «регулярки» СКА 114 очков.
Для ЦСКА эта победа стала второй после двух поражений подряд. «Торпедо», в свою очередь, уступило во второй игре кряду.
КХЛ. Регулярный человек
«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Голы: Шалунов — 13 (бол., Григоренко, Шумаков), 17:31 — 0:1. Окулов — 6 (Киселевич), 35:49 — 0:2. Дугин — 10 (бол., И. Захарчук, Костицын), 39:29 — 1:2. Любимов — 4 (Пашнин, Блажиевский), 42:11 — 1:3. Шумаков — 14 (бол., Григоренко, Капризов), 45:20 — 1:4. Кузьменко — 13 (Светлаков), 58:36 — 1:5.Вратари: Галимов — Сорокин.Броски: 32 (16+8+8) — 29 (7+8+14).Штраф: 16 — 30.