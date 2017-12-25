«Салават Юлаев» нанес поражение «Барысу»

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает шестое место (67 очков), а «Барыс» — восьмое (63 очка).

Голкипер уфимцев Андрей Кареев отразил все 50 бросков по своим воротам.

Заброшенные шайбы на свой счет записали Теэму Хартикайнен и Линус Умарк .

Встреча, которая прошла в Астане, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

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