«Салават Юлаев» нанес поражение «Барысу»

Встреча, которая прошла в Астане, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.
Заброшенные шайбы на свой счет записали Теэму Хартикайнен и Линус Умарк.
Голкипер уфимцев Андрей Кареев отразил все 50 бросков по своим воротам.
В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает шестое место (67 очков), а «Барыс» — восьмое (63 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Хартикайнен — 16 (Умарк), 20:37 — 0:1. Умарк — 12 (п.в.), 59:28 — 0:2.Вратари: Карлссон (58:22 — 59:28) — Кареев.Штраф: 6 — 8.Броски: 50 (20+13+17) — 23 (6+11+6).