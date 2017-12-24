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    «Виннипег» проиграл «Айлендерс», Барзал оформил хет-трик

    НХЛ Виннипег Джетс Нью-Йорк Айлендерс
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    «Виннипег» — «Айлендерс»
    На фото:«Виннипег» — «Айлендерс»
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» одержали победу над «Виннипег Джетс» – 5:2

    В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился нападающий Мэтью Барзал. Его одноклубник Джордан Эберле сделал три голевые передачи. Еще по шайбе забросили Андерс Ли и Антони Бовилье.

    за «джетс» отличились Такер Пулман и Адам Лоури.

    Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на льду 19 минут и не отличился результативными действиями. Он закончил матч с показателем полезности «– 1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» – «Виннипег» – 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
    Голы: Ли – 22 (бол., Дж. Бэйли, Ледди), 1:31 – 1:0. Барзал – 10 (Эберле, Лэдд), 2:20 – 2:0. Пулман – 1 (Чиаро, Элерс), 13:42 – 2:1. Барзал – 11 (Эберле, Бойчак), 19:24 – 3:1. Барзал – 12 (Эберле, Лэдд), 51:22 – 4:1. Бовилье – 4 (Таварес), 55:01 – 5:1. Лаури – 7 (Коннор, Армиа), 58:24 – 5:2.Вратари: Галак – Мэйсон.Броски: 29 (12+7+10) – 40 (12+10+18).Штраф: 6 – 6.
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