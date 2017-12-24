«Виннипег» проиграл «Айлендерс», Барзал оформил хет-трик

В матче регулярного чемпионата НХЛодержали победу над– 5:2

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился нападающий Мэтью Барзал. Его одноклубник Джордан Эберле сделал три голевые передачи. Еще по шайбе забросили Андерс Ли и Антони Бовилье.

за «джетс» отличились Такер Пулман и Адам Лоури.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на льду 19 минут и не отличился результативными действиями. Он закончил матч с показателем полезности «– 1».