Для Cyberpunk 2077 вышла новая модификация, добавляющая полноценный кооперативный режим. Моддеры объявили о старте открытого бета-тестирования NightCoop, позволяющего одновременно играть в компании до восьми человек.

Cyberpunk 2077 Steam

Разработка предусматривает совместное прохождение сюжетной кампании в общем игровом мире. В частности, пользователи смогут выполнять одинаковые задания, участвовать в перестрелках и наблюдать катсцены, управляя собственными версиями главного героя Ви.

NightCoop

Кроме того, модификация поддерживает PvP-сражения, которые при желании может активировать хост сессии. При поражении персонаж временно теряет возможность двигаться, после чего его могут поднять союзники. Также предусмотрено самостоятельное восстановление без отката игрового прогресса.

На текущий момент разработчики рекомендуют тестировать преимущественно первый акт кампании и побочные задания. Остальная часть Cyberpunk 2077 также доступна для прохождения, однако пользователи могут столкнуться с различными ошибками.

Бета-версия NightCoop распространяется бесплатно через Nexus Mods. Модификация совместима с актуальным обновлением 2.5 и предыдущей версией игры 2.31.