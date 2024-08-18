2K раскрыла первые детали NBA 2K25

В преддверии осеннего релизаиздатель 2K Games раскрывает больше информации о новинках, которые украсят симулятор баскетбола.

В последнем ролике разработчики сделали акцент на женской лиге WNBA, которой в предстоящей игре уделят больше внимания. В частности, в режиме The W появятся пресс-конференции и индивидуальные награды.

NBA 2K25

Изменения затронут и сетевой режим: с целью улучшения эстетической составляющей игрокам подготовили новые кат-сцены, а системный функционал будет расширен за счет матчей в формате 3v3.

Выход NBA 2K25 состоится 6 сентября. Игра появится на двух поколениях консолей Microsoft и Sony, ПК и Nintendo Switch.