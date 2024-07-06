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    Слухи: детектив L.A. Noire может получить спин-офф

    Игры Rockstar
    Криминальный экшен L.A. Noire может получить новое ответвление, над которым, судя по слухам, трудятся в Австралии.

    L.A. Noire
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    L.A. Noire

    Такая теория быстро набрала популярность на форуме Reddit после публикации австралийской актрисой фотографий и видео во время записи музыки для проекта Sowden House, который возглавляет команда, ответственная за L.A. Noire.

    В частности, в описании говорится о психологическом триллере с событиями в Лос-Анджелесе 1940-х годов.

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    • После соответствующих постов в соцсетях пользователи начали дискутировать на тему того, выступит ли Rockstar Games в роли издателя. Кроме того, сообщество задается вопросом, участвует ли в создании нового проекта глава разработки L.A. Noire Брендан Макнамара, чья студия как раз находится в Австралии.

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