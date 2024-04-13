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    В Ubisoft раскрыли одну из особенностей игровой механики Star Wars: Outlaws

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    В находящейся в процессе разработки Star Wars: Outlaws откажутся от механики, которая много лет оставалась и остается визитной карточкой игр от Ubisoft.

    Star Wars: Outlaws
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    Star Wars: Outlaws

    Речь идет об открытом мире, детализация которого становится глубже путем взаимодействия в наивысших точках карты. В частности, такой игровой моделью славится серия Assassin's Creed. В Star Wars: Outlaws решили от этого отойти, что подтвердил креативный директор проекта Джулиан Джерайти изданию Game Informer.

    Вместо высоких точек, открытый мир нового шутера будет окутан туманом, который начнет рассеиваться по мере расширения игрового поля, предоставляя геймерам больше свободы.

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