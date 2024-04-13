В Ubisoft раскрыли одну из особенностей игровой механики Star Wars: Outlaws

В находящейся в процессе разработкиоткажутся от механики, которая много лет оставалась и остается визитной карточкой игр от Ubisoft.

Речь идет об открытом мире, детализация которого становится глубже путем взаимодействия в наивысших точках карты. В частности, такой игровой моделью славится серия Assassin's Creed. В Star Wars: Outlaws решили от этого отойти, что подтвердил креативный директор проекта Джулиан Джерайти изданию Game Informer.

Вместо высоких точек, открытый мир нового шутера будет окутан туманом, который начнет рассеиваться по мере расширения игрового поля, предоставляя геймерам больше свободы.

Выход Star Wars: Outlaws запланирован на 30 августа. Игра будет доступна на ПК и консолях текущего поколения в нескольких изданиях.