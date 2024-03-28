SEGA устроит массовое сокращение работников

Sonic Dream Team Фото: sonicdreamteam.com
Своей работы лишилось подразделение Creative Assembly, которое славится разработкой Total War, и студия Hardlight, подарившая игровому сообществу Sonic Dream Team.
Соответствующую электронную рассылку сотрудники получили от главы европейского филиала Юргена Поста, который также объявил о продаже Relic Entertainment.
В SEGA отметили, что на создателей Football Manager и Two Point Hospital массовые увольнения не распространяются. Кроме того, в корпорации заверили, что недавнее решение не повлияет на производство других проектов.