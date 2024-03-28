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    SEGA устроит массовое сокращение работников

    Игры Sega Football Manager 24
    Корпорация SEGA намерена провести масштабную чистку кадров. В частности, представители игровой компании заявили об увольнении 240 сотрудников.

    Sonic Dream Team
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    Sonic Dream Team

    Своей работы лишилось подразделение Creative Assembly, которое славится разработкой Total War, и студия Hardlight, подарившая игровому сообществу Sonic Dream Team.

    Соответствующую электронную рассылку сотрудники получили от главы европейского филиала Юргена Поста, который также объявил о продаже Relic Entertainment.

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    • В SEGA отметили, что на создателей Football Manager и Two Point Hospital массовые увольнения не распространяются. Кроме того, в корпорации заверили, что недавнее решение не повлияет на производство других проектов.

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