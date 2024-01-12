Состоялся выход нового патча для Star Wars Jedi: Survivor

Компанияпотратила около трех месяцев на работу над новым дополнением для. И в четверг патч наконец-то вышел в публичный доступ.

Новый набор функций рассчитан на упрощение некоторых особенностей игрового процесса. В частности, в игру добавили режим высокой контрастности, который делает общий фон менее насыщенным в моменты, когда геймплей содержит значимые для игрока элементы.

Также игру наделили функцией эхолокации. Она подскажет, когда рядом находится объект, доступный для взаимодействия, с помощью звуковых сигналов.

В качестве базовых элементов улучшений разработчики вскользь упомянули оптимизацию производительности и более стабильную работу на всех устройствах.