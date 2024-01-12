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    Состоялся выход нового патча для Star Wars Jedi: Survivor

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    Компания Respawn Entertainment потратила около трех месяцев на работу над новым дополнением для Star Wars Jedi: Survivor. И в четверг патч наконец-то вышел в публичный доступ.

    Star Wars Jedi: Survivor
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    Star Wars Jedi: Survivor

    Новый набор функций рассчитан на упрощение некоторых особенностей игрового процесса. В частности, в игру добавили режим высокой контрастности, который делает общий фон менее насыщенным в моменты, когда геймплей содержит значимые для игрока элементы.

    Также игру наделили функцией эхолокации. Она подскажет, когда рядом находится объект, доступный для взаимодействия, с помощью звуковых сигналов.

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    • В качестве базовых элементов улучшений разработчики вскользь упомянули оптимизацию производительности и более стабильную работу на всех устройствах.

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