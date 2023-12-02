Xbox запустит собственный магазин мобильных приложений

Корпорация Microsoft собирается освоить еще один игровой рынок. В частности, в ее планах предусмотрен запуск своего магазина мобильных приложений, о чем сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, аналитики компании заняты проработкой стратегии мобильного гейминга, изучая мнение партнеров по поводу запуска платформы Xbox Store с софтом для смартфонов и планшетов.

По словам Фила Спенсера — руководителя Xbox — появление цифрового магазина станет частью общих планов по развитию, благодаря чему компания сможет рассчитывать на дополнительную прибыль, а создатели приложений — на новые способы монетизации своих проектов.

Точную дату выхода магазина в публичный доступ пока не сообщают, но слухи и утечки, распространенные в сети, говорят о намерении открыть Xbox Store в 2024 году.