В Forza Motorsport добавят функцию, которую давно просили фанаты серии

За полторы недели до релиза новой автогонкистудияанонсировала появление функции, которой давно не хватало поклонникам серии.

Речь идет о возможности регулировки поля зрения. Так, в будущей гонке игрокам разрешат настраивать угол обзора в диапазоне от 25 до 65 градусов, что станет оптимальным вариантом для большинства пользователей.

В Forza Motorsport появится возможность кастомизации поля зрения X — Forza Motorsport

Угол обзора влияет на ощущение скорости и время реакции. Чем он шире, тем более узкой кажется трасса и создается эффект более скоростной езды. Правильная регулировка поля зрения сделает гоночный симулятор максимально приближенным к реальности.

Релиз Forza Motorsport намечен на 10 октября. Многопользовательская гонка будет доступна на ПК и Xbox Series X/S.