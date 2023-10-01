В Forza Motorsport добавят функцию, которую давно просили фанаты серии

Forza Motorsport Фото: X — Forza Motorsport
Речь идет о возможности регулировки поля зрения. Так, в будущей гонке игрокам разрешат настраивать угол обзора в диапазоне от 25 до 65 градусов, что станет оптимальным вариантом для большинства пользователей.
В Forza Motorsport появится возможность кастомизации поля зрения
X — Forza Motorsport
Угол обзора влияет на ощущение скорости и время реакции. Чем он шире, тем более узкой кажется трасса и создается эффект более скоростной езды. Правильная регулировка поля зрения сделает гоночный симулятор максимально приближенным к реальности.
Релиз Forza Motorsport намечен на 10 октября. Многопользовательская гонка будет доступна на ПК и Xbox Series X/S.