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    В Forza Motorsport добавят функцию, которую давно просили фанаты серии

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    За полторы недели до релиза новой автогонки Forza Motorsport студия Turn 10 анонсировала появление функции, которой давно не хватало поклонникам серии.

    Forza Motorsport
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    Forza Motorsport

    Речь идет о возможности регулировки поля зрения. Так, в будущей гонке игрокам разрешат настраивать угол обзора в диапазоне от 25 до 65 градусов, что станет оптимальным вариантом для большинства пользователей.

    В Forza Motorsport появится возможность кастомизации поля зрения
    X — Forza Motorsport

    Угол обзора влияет на ощущение скорости и время реакции. Чем он шире, тем более узкой кажется трасса и создается эффект более скоростной езды. Правильная регулировка поля зрения сделает гоночный симулятор максимально приближенным к реальности.

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    • Релиз Forza Motorsport намечен на 10 октября. Многопользовательская гонка будет доступна на ПК и Xbox Series X/S.

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