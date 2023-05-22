THQ Nordic назвала дату релиза AEW Fight Forever

Компанияназвала дату релиза файтинга. Симулятор реслинга выйдет

В твиттер AEW Games запульнули видеоролик, в котором одна из главных звезд промоушена All Elite Wrestling Кенни Омега заявил, что фанатов ждет крутой аркадный опыт с веселыми и трудными квестами в игровом процессе.

В файтинге воссоздали около десятка типов поединков и несколько режимов. Разработкой симулятора занималась студия Yuke’s, которая в нулевых прославилась консольными играми серий ‘WWE SmackDown’ и ‘SmackDown vs Raw’.

Поиграть в Fight Forever смогут юзеры ПК, двух поколений PlayStation и Xbox и Nintendo Switch.