ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоТрансферный дайджест. 16-22 мая
  • 21:08
    • «Химки» лишились шансов остаться в РПЛ по итогам сезона
  • 20:57
    • «Пари НН» разгромил «Сочи»
  • 19:38
    • В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Кокорину
  • 19:07
    • Норвегия сенсационно обыграла Канаду на чемпионате мира
  • 15:58
    • Польская бригада арбитров обслужит матч финала ЛЧ «Манчестер Сити» — «Интер»
    Все новости спорта

    THQ Nordic назвала дату релиза AEW Fight Forever

    Игры Игры для ПК Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S Игры для PlayStation 4 Игры для Xbox One Игры для Nintendo Switch
    Компания THQ Nordic назвала дату релиза файтинга AEW Fight Forever. Симулятор реслинга выйдет 29 июня.

    AEW Fight Forever
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    AEW Fight Forever

    В твиттер AEW Games запульнули видеоролик, в котором одна из главных звезд промоушена All Elite Wrestling Кенни Омега заявил, что фанатов ждет крутой аркадный опыт с веселыми и трудными квестами в игровом процессе.

    В файтинге воссоздали около десятка типов поединков и несколько режимов. Разработкой симулятора занималась студия Yuke’s, которая в нулевых прославилась консольными играми серий ‘WWE SmackDown’ и ‘SmackDown vs Raw’.

  • Долгожданный экшен-платформер, Индиана Джонс и еще 12 возможных анонсов в рамках летнего ивента Xbox Games Showcase
  • Пока только одна игра была подтверждена официально
  • 06/05/2023

    • Поиграть в Fight Forever смогут юзеры ПК, двух поколений PlayStation и Xbox и Nintendo Switch.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» и «Лестер» сыграют вничью
  • «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • Сможет ли «Ювентус» обыграть «Эмполи»?
  • «Эмполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Позволит ли «Барселона» выбраться из зоны вылета «Вальядолиду»?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.87
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Финляндия — Дания
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •  2.11
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:20
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Котов — Гертс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •