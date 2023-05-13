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    Слухи: на Xbox Games Showcase презентуют игры, релиз которых запланирован не только на ближайшие 12 месяцев

    Игры Игры для Xbox Series X/S Игры для Xbox One Starfield
    Прошлогодняя презентация Xbox Games Showcase включала в себя проекты, которые должны были выйти в течение 12 месяцев. Но в этом году возможны дополнения.

    Xbox Games Showcase
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    Xbox Games Showcase

    Из-за разной степени проблем анонсированные ранее тайтлы не уложились в срок релиза, поэтому, по мнению инсайдера Джеза Кордена — редактора Windows Central — в рамках ивента 2023 года разработчики готовы показать игры, на завершение которых потребуется больше 12-месячного интервала.

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    • Мероприятие Xbox Games Showcase пройдет 11 июня. Старт запланирован на 20:00 по Москве. После основной части ивента Bethesda отдельно проведет презентацию Starfield Direct, в которой детально расскажет об экшене космической тематики.

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