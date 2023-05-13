Слухи: на Xbox Games Showcase презентуют игры, релиз которых запланирован не только на ближайшие 12 месяцев

Xbox Games Showcase Фото: Xbox Games Showcase
Из-за разной степени проблем анонсированные ранее тайтлы не уложились в срок релиза, поэтому, по мнению инсайдера Джеза Кордена — редактора Windows Central — в рамках ивента 2023 года разработчики готовы показать игры, на завершение которых потребуется больше 12-месячного интервала.
Мероприятие Xbox Games Showcase пройдет 11 июня. Старт запланирован на 20:00 по Москве. После основной части ивента Bethesda отдельно проведет презентацию Starfield Direct, в которой детально расскажет об экшене космической тематики.