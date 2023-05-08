Starbreeze представила тизер Payday 3 и анонсировала презентацию геймплея

Компанияпрезентовала второй тизер— экшена с тематикой ограбления, который находится в процессе разработки.

Из видео юзеры узнали о намерении студии показать геймплей летом этого года. Вероятно, выкатить новый ролик планируется на крупном геймерском ивенте. Не исключено, что таковым станет Summer Game Fest. Его открытие запланировано на 8 июня.

Тизер Payday 3

Помимо тизера, Starbreeze опубликовала финансовый отчет. В нем говорится, что летом начнется маркетинговая кампания по продвижению проекта, а целью издателя является синхронный релиз игры на ПК и консолях.

На регулярной основе разработчики планируют расширять Payday 3 дополнительным контентом. А сам симулятор ограблений, согласно данным из отчета, собрал больше миллиона пользователей, добавивших его в персональный список желаемых в Steam.