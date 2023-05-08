ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сиэтл» в третьем матче серииБезвольный вылет «Рейнджерс», атомная «Флорида», разрывной «Сиэтл»
  • 14:47
    • Полузащитник «Реала» пропустит первый матч с «Манчестер Сити»
  • 14:23
    • Источник: Месси дал согласие на переход в «Аль-Хиляль»
  • 14:03
    • Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ»
  • 13:44
    • Азар может завершить карьеру в 2024 году
  • 12:19
    • Тухель просит «Баварию» купить Дембеле
    Все новости спорта

    Starbreeze представила тизер Payday 3 и анонсировала презентацию геймплея

    Игры Игры для ПК Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S Игры для PlayStation 4 Игры для Xbox One Игры для Nintendo Switch
    Компания Starbreeze презентовала второй тизер Payday 3 — экшена с тематикой ограбления, который находится в процессе разработки.

    Payday 3
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Payday 3

    Из видео юзеры узнали о намерении студии показать геймплей летом этого года. Вероятно, выкатить новый ролик планируется на крупном геймерском ивенте. Не исключено, что таковым станет Summer Game Fest. Его открытие запланировано на 8 июня.

    Тизер Payday 3

    Помимо тизера, Starbreeze опубликовала финансовый отчет. В нем говорится, что летом начнется маркетинговая кампания по продвижению проекта, а целью издателя является синхронный релиз игры на ПК и консолях.

  • Топ-10 классических видеоигр, которые актуальны и сегодня
  • Подборка бессмертных проектов, которые выдержали испытание временем
  • Сегодня

    • На регулярной основе разработчики планируют расширять Payday 3 дополнительным контентом. А сам симулятор ограблений, согласно данным из отчета, собрал больше миллиона пользователей, добавивших его в персональный список желаемых в Steam.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» обыграет «Сочи» с крупным счетом?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 3.46
    •
  • Продлится ли победная поступь «Порту»?
  • «Арука» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сможет ли «Лестер» набрать очки в матче с «Фулхэмом»?
  • «Фулхэм» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Арука — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.76
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Шериф — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •