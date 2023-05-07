Состоялась презентация геймплейного трейлера Chrono Odyssey

Chrono Odyssey Фото: chronoodyssey.com
В трехминутном ролике представили открытый мир, состоящий из живописных лесов и полей, а также из сооружений разных масштабов и предназначения — от огромных крепостей до храмов.
Геймплейный трейлер Chrono Odyssey
Разработчики обещают сделать игру с крутой графикой с максимальным реализмом, где будет меняться погода и время суток.
Одной из киллер-фич Chrono Odyssey является управление временем. Героям, разделенным на классы, позволят вернуться в прошлое или телепортироваться в будущее. Эта функция станет крайне полезной во время боев.
Многопользовательская игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.