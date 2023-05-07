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    Состоялась презентация геймплейного трейлера Chrono Odyssey

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    Южнокорейская студия Npixel выкатила геймплейный трейлер Chrono Odyssey — фэнтези-MMORPG, проектируемой на Unreal Engine 5.

    Chrono Odyssey
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    Chrono Odyssey

    В трехминутном ролике представили открытый мир, состоящий из живописных лесов и полей, а также из сооружений разных масштабов и предназначения — от огромных крепостей до храмов.

    Геймплейный трейлер Chrono Odyssey

    Разработчики обещают сделать игру с крутой графикой с максимальным реализмом, где будет меняться погода и время суток.

    Одной из киллер-фич Chrono Odyssey является управление временем. Героям, разделенным на классы, позволят вернуться в прошлое или телепортироваться в будущее. Эта функция станет крайне полезной во время боев.

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