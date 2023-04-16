Студия Blizzard показала трейлер с Чародейкой из Diablo IV

Компания Blizzard Entertainment выгрузила новый трейлер Diablo IV. На этот раз студия рассказала о

В видео разработчики презентовали классовые навыки героини. В новой части она сможет наносить серьезный урон дальними атаками, а ее главная слабость — ближний бой.

Новый трейлер Diablo IV

В ближайшее время ребята из Blizzard познакомят пользователей с тремя другими персонажами. Обещали показать трейлеры Варвара, Друида и Некроманта.

В hack and slash-игре, релиз которой состоится 6 июня, будут представлены пять классов на выбор. Доступ к Diablo IV получат юзеры ПК, PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One.