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    Студия Blizzard показала трейлер с Чародейкой из Diablo IV

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    Компания Blizzard Entertainment выгрузила новый трейлер Diablo IV. На этот раз студия рассказала о Чародейке.

    Diablo IV
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    Diablo IV

    В видео разработчики презентовали классовые навыки героини. В новой части она сможет наносить серьезный урон дальними атаками, а ее главная слабость — ближний бой.

    Новый трейлер Diablo IV

    В ближайшее время ребята из Blizzard познакомят пользователей с тремя другими персонажами. Обещали показать трейлеры Варвара, Друида и Некроманта.

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    • В hack and slash-игре, релиз которой состоится 6 июня, будут представлены пять классов на выбор. Доступ к Diablo IV получат юзеры ПК, PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One.

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