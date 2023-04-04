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    NVIDIA показала 4K-трейлер Cyberpunk 2077 с режимом рейтрейсинга Overdrive

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    Компания ​​NVIDIA ворвалась в медиаполе с показом 4K-трейлера «Киберпанка» с режимом рейтрейсинга Overdrive.

    Кадр из Cyberpunk 2077
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    Кадр из Cyberpunk 2077

    В видео представили фрагменты шутера в его текущей версии и в варианте с улучшениями. Запись геймплея осуществили на RTX 4090. Технологический апгрейд Cyberpunk 2077 стал возможен благодаря функции RT Overdrive, которую выгрузят эксклюзивно для ПК.

    Трейлер Cyberpunk 2077 от NVIDIA

    Так, у геймеров появится уникальная возможность прогуляться по улицам футуристического мегаполиса с прокачанными визуальными эффектами. Освежит графику полная трассировка лучей.

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