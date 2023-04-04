NVIDIA показала 4K-трейлер Cyberpunk 2077 с режимом рейтрейсинга Overdrive

Кадр из Cyberpunk 2077 Фото: Steam
В видео представили фрагменты шутера в его текущей версии и в варианте с улучшениями. Запись геймплея осуществили на RTX 4090. Технологический апгрейд Cyberpunk 2077 стал возможен благодаря функции RT Overdrive, которую выгрузят эксклюзивно для ПК.
Трейлер Cyberpunk 2077 от NVIDIA
Так, у геймеров появится уникальная возможность прогуляться по улицам футуристического мегаполиса с прокачанными визуальными эффектами. Освежит графику полная трассировка лучей.
Обновление «Киберпанка» придется ждать до 11 апреля.