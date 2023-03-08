​​Frogwares показала трейлер ремейка ​​Sherlock Holmes: The Awakened и сообщила дату выхода

Компания ​​выкатила видео с ремейком. История о Шерлоке будет доступна в трех изданиях.

Помимо стандартной, игру расширят Deluxe-версией, в которую дополнительно войдут серия побочных заданий и 6 эксклюзивных костюмов.

Трейлер Sherlock Holmes: The Awakened

Специально для ПК-юзеров был создан вариант Premium Edition. В него разработчики включили все то же, что и в Deluxe, а также докинули цифровой артбук и саундтрек. За оформление предзаказа пользователям подарят три наряда для Холмса и Ватсона.

Обновленный квест появится 11 апреля. Игра выйдет на ПК, текущие версии консолей от Sony и Microsoft, пастген и Nintendo Switch.