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    ​​Frogwares показала трейлер ремейка ​​Sherlock Holmes: The Awakened и сообщила дату выхода

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    Компания ​​Frogwares выкатила видео с ремейком Sherlock Holmes: The Awakened. История о Шерлоке будет доступна в трех изданиях.

    Sherlock Holmes: The Awakened
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    Sherlock Holmes: The Awakened

    Помимо стандартной, игру расширят Deluxe-версией, в которую дополнительно войдут серия побочных заданий и 6 эксклюзивных костюмов.

    Трейлер Sherlock Holmes: The Awakened

    Специально для ПК-юзеров был создан вариант Premium Edition. В него разработчики включили все то же, что и в Deluxe, а также докинули цифровой артбук и саундтрек. За оформление предзаказа пользователям подарят три наряда для Холмса и Ватсона.

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