EA Sports проведет турнир Summer Cup в FIFA 20

После успешных благотворительных состязаний, состоявшихся во время пандемии, врешили провести онлайн-турниры в июле и августе.

Соревнование Summer Cup EA SPORTS FIFA 20 будет состоять из региональных турниров, где будут представлены сильнейшие игроки каждого из шести регионов, получивших приглашение на участие. Пройдут состязания с 17 июля по 9 августа среди претендентов на чемпионство в своих регионах.

Трансляции турниров можно будет посмотреть на Twitch канале EA. Участвовать в соревнованиях будут геймеры из следующих регионов: Европа, Северная Америка, Южная Америка, Азия, Океания и Ближний Восток — Африка.

Приглашения на участие в Summer Cup получат киберспортсмены с PS4 и Xbox One, которые были отобраны по рейтингу Global Series. Сами же соревнования разыграют на консоли PS4, а общий призовой фонд будет составлять $228 000. 0