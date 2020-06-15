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    EA Sports проведет турнир Summer Cup в FIFA 20

    Игры Electronic Arts FIFA 20
    После успешных благотворительных состязаний, состоявшихся во время пандемии, в EA SPORTS решили провести онлайн-турниры в июле и августе.

    Summer Cup EA SPORTS FIFA 20
    Summer Cup EA SPORTS FIFA 20

    Соревнование Summer Cup EA SPORTS FIFA 20 будет состоять из региональных турниров, где будут представлены сильнейшие игроки каждого из шести регионов, получивших приглашение на участие. Пройдут состязания с 17 июля по 9 августа среди претендентов на чемпионство в своих регионах.

    Трансляции турниров можно будет посмотреть на Twitch канале EA. Участвовать в соревнованиях будут геймеры из следующих регионов: Европа, Северная Америка, Южная Америка, Азия, Океания и Ближний Восток — Африка.

    Приглашения на участие в Summer Cup получат киберспортсмены с PS4 и Xbox One, которые были отобраны по рейтингу Global Series. Сами же соревнования разыграют на консоли PS4, а общий призовой фонд будет составлять $228 000. 0

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