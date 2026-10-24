Бирмингемская «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.
Хозяева поля вышли вперед уже на 6-й минуте благодаря точному удару сенегальского нападающего Николаса Джексона. «Манчестер Сити» восстановил равновесие в начале второго тайма. На 52-й минуте с паса Илимана Ндиайе отличился норвежский форвард Эрлинг Холанн. Спустя восемь минут Джексон оформил дубль после ассиста Ибрагима Мбайе и принес победу команде Унаи Эмери.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем2:1Манчестер СитиМанчестер
1:0 Николас Джексон 6' 1:1 Эрлинг Холанн 52' 2:1 Николас Джексон 60'
Астон Вилла: Дзион Судзуки, Виктор Линделёф, Пау Торрес, Ян Матсен, Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Жуан Гомес (Леон Горецка 82'), Джон МакГинн (Росс Баркли 66'), Иоганн Манзамби (Эмилиано Буэндия 66'), Алисон Эдвард (Ибраим Мбайе 59'), Николас Джексон (Брайан Маджо 82')
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Марк Гехи (Филип Фоден 46'), Рубен Диаш, Абдукодир Хусанов, Энцо Фернандес, Эллиот Андерсон, Эрлинг Холанн, Жереми Доку, Райан Шерки (Рико Льюис 46'), Илиман Ндиайе (Ryan McAidoo 69')
Жёлтые карточки: Иоганн Манзамби 54', Мэтти Кэш 55', Брайан Маджо 83' — Марк Гехи 32', Райан Шерки 38', Эллиот Андерсон 74', Ryan McAidoo 76'
«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше АПЛ, но сохранил за собой 1-е место с 21 очком в активе. «Астон Вилла» набрала 11 баллов и поднялась на 8-ю строчку турнирной таблицы.