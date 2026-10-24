Бирмингемская «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

Николас Джексон globallookpress.com

Хозяева поля вышли вперед уже на 6-й минуте благодаря точному удару сенегальского нападающего Николаса Джексона. «Манчестер Сити» восстановил равновесие в начале второго тайма. На 52-й минуте с паса Илимана Ндиайе отличился норвежский форвард Эрлинг Холанн. Спустя восемь минут Джексон оформил дубль после ассиста Ибрагима Мбайе и принес победу команде Унаи Эмери.

Результат матча Астон Вилла Бирмингем 2:1 Манчестер Сити Манчестер 1:0 Николас Джексон 6' 1:1 Эрлинг Холанн 52' 2:1 Николас Джексон 60' Астон Вилла: Дзион Судзуки, Виктор Линделёф, Пау Торрес, Ян Матсен, Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Жуан Гомес ( Леон Горецка 82' ), Джон МакГинн ( Росс Баркли 66' ), Иоганн Манзамби ( Эмилиано Буэндия 66' ), Алисон Эдвард ( Ибраим Мбайе 59' ), Николас Джексон ( Брайан Маджо 82' ) Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Марк Гехи ( Филип Фоден 46' ), Рубен Диаш, Абдукодир Хусанов, Энцо Фернандес, Эллиот Андерсон, Эрлинг Холанн, Жереми Доку, Райан Шерки ( Рико Льюис 46' ), Илиман Ндиайе ( Ryan McAidoo 69' ) Жёлтые карточки: Иоганн Манзамби 54', Мэтти Кэш 55', Брайан Маджо 83' — Марк Гехи 32', Райан Шерки 38', Эллиот Андерсон 74', Ryan McAidoo 76'

Статистика матча 2 Удары в створ 7 3 Удары мимо 4 37 Владение мячом 63 4 Угловые удары 7 1 Офсайды 2 21 Фолы 17

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше АПЛ, но сохранил за собой 1-е место с 21 очком в активе. «Астон Вилла» набрала 11 баллов и поднялась на 8-ю строчку турнирной таблицы.