В матче седьмого тура немецкой Бундеслиги « Боруссия » в родных стенах переиграла « Айнтрахт » со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Максимилиан Байер на 80-й минуте.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд1:0Айнтрахт ФФранкфурт
1:0 Максимилиан Байер 80'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон (Kouakou Joane Gadou 90'), Даниэль Свенссон (Карни Чуквуэмека 68'), Джой Веерман, Феликс Нмеча (Джоб Беллингем 79'), Марсель Забитцер (Итан Нванери 68'), Фабиу Силва (Максимилиан Байер 68'), Серу Гирасси
Айнтрахт Ф: Ноа Атуболу, Элиас Баум, Лилиан Брассье, Робин Кох, Ннамди Коллинз, Рафаэль Оньедика, Рицу Доан, Жонатан Буркардт (Ансгар Кнауфф 77'), Фарес Шаиби (Марио Гётце 84'), Younes Ebnoutalib (Джан Узун 77'), Noel Aseko Nkili (Love Arrhov 84')
Жёлтые карточки: Ннамди Коллинз 58' (Айнтрахт Ф), Фарес Шаиби 63' (Айнтрахт Ф)
Благодаря победе «Боруссия» набрала 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице, «Айнтрахт» с 8 баллами идет 13-м.