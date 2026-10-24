Благодаря победе «Боруссия» набрала 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице, «Айнтрахт» с 8 баллами идет 13-м.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Максимилиан Байер на 80-й минуте.

В матче седьмого тура немецкой Бундеслиги « Боруссия » в родных стенах переиграла « Айнтрахт » со счетом 1:0.

1.90

Прогнозы•Сегодня 19:30 «Фрайбург» — «Бавария». Прогноз и ставка Сместит ли «Фрайбург» с вершины «Баварию»?

Футбол• Вчера 01:37 Не лучший, но самый достойный: Кейн больше всех заслужил «Золотой мяч»

Футбол• 22/10/2026 23:59 «Монако» — «Фрайбург»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Конференций

Футбол• 22/10/2026 11:53 Обратная сторона «Золотого мяча»: инсайды, бойкоты и тайны главной футбольной премии

Футбол• 22/10/2026 08:25 Вратарям тут не место: почему «Золотой мяч» достается полевым игрокам

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 07:18 Эффект Ираолы: Как Макаллистер возродил карьеру в «Ливерпуле»

Футбол• Вчера 11:40 «Барселона» против «Реала»: все, что нужно знать перед первым Эль-Класико сезона

Футбол• 23/10/2026 15:11 Не потянул: 6 вариантов для Сауся после «Спартака»

Футбол• 23/10/2026 11:50 Кто топит «Манчестер Юнайтед»: бессильный Каррик, токсичные боссы или безвольный состав

Футбол• 22/10/2026 14:07 АПЛ соблазнов: «Сити» сжульничал, но так создана лига

Выбор читателей

Футбол• 20/10/2026 11:04 Рейтинг силы ЛЧ: 10 главных претендентов на победу перед топ-матчами 3-го тура

Футбол• 22/10/2026 02:22 «Реал» разгромил «Лейпциг» перед класико: Куртуа спасал, Гюлер снова блистал

Бои• 21/10/2026 15:01 Культовая трилогия Яна с Двалишвили, долгожданный бой Евлоева и Волкановски. Анонс турнира UFC 333

Бои• 20/10/2026 16:30 Не пожал руку Дане Уайту и упал лицом вниз. Бакли навсегда покинул чемпионскую гонку UFC

Футбол• 18/10/2026 19:49 «Динамо» — лидер РПЛ! Тороп ошибся, а Фернандес и Окишор добили ЦСКА

Самое интересное

Футбол• 19/07/2026 06:23 От детской ванны до финала ЧМ: Ямаль готов доказать — он наследник Месси

Футбол• 19/07/2026 06:45 Месси купал младенца Ямаля. Теперь они играют в финале ЧМ-2026

Футбол• 18/07/2026 07:13 Последний ЧМ? Кейн и Англия остановились в шаге от триумфа

Футбол• 18/07/2026 12:13 Контракт Тухеля, шутки о татуировках и роковое отступление. Что происходило внутри сборной Англии на ЧМ-2026