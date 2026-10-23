Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рискует пропустить ближайшее классико с мадридским «Реалом», сообщает Diario Sport.

Жюль Кунде globallookpress.com

На последней тренировке француз занимался отдельно от общей группы, что ставит под сомнение его появление в ближайшем туре.

Кунде продолжает восстанавливаться после растяжения связок левого голеностопа. Решающей станет субботняя тренировка, по итогам которой будет оценено его состояние. На данный момент прогнозы не слишком оптимистичны.

«Барселона» сыграет с «Реалом» 25 октября на своём поле в рамках 10‑го тура Примеры. Игра начнётся в 23:00 (мск).