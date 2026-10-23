Главный тренер «Баварии» Венсан Компани имеет проблемы со здоровьем, пишет издание Sky Sport Germany.

Венсан Компани globallookpress.com

По данным источника, бельгийский специалист потерял сознание во время тренировки и был доставлен в мюнхенскую больницу на машине скорой помощи.

Компани на этой неделе заболел вирусной инфекцией и был вынужден пропустить пресс‑конференцию после игры с «Лейпцигом» (17 октября).

Известно, что инфекция у Компани вызвала проблемы со старой рубцовой тканью, из‑за чего тренеру трудно подниматься по лестнице.

Ближайший матч «Бавария» сыграет с «Фрайбургом» в 7‑м туре Бундеслиги.