Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль отправится на церемонию вручения «Золотого мяча» отдельно от основной делегации клуба. Об этом информирует Diario Sport со ссылкой на сетевое издание COPE.

Ламин Ямаль globallookpress.com

19-летний испанский футболист арендовал частный самолет для поездки на мероприятие. Вместе со спортсменом в Англию полетит его семья и ближайшее окружение. Торжественная церемония вручения наград состоится в понедельник, 26 октября, в театре «Палладиум» в Лондоне.

Годом ранее на аналогичном мероприятии в Париже Ямаль также находился обособленно от официальной группы «Барселоны». На прошлогодней церемонии молодого вингера сопровождали порядка 25 человек, среди которых были близкие родственники, друзья, личные представители и сотрудники коммуникационной компании.