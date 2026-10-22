Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль отправится на церемонию вручения «Золотого мяча» отдельно от основной делегации клуба. Об этом информирует Diario Sport со ссылкой на сетевое издание COPE.
19-летний испанский футболист арендовал частный самолет для поездки на мероприятие. Вместе со спортсменом в Англию полетит его семья и ближайшее окружение. Торжественная церемония вручения наград состоится в понедельник, 26 октября, в театре «Палладиум» в Лондоне.
Годом ранее на аналогичном мероприятии в Париже Ямаль также находился обособленно от официальной группы «Барселоны». На прошлогодней церемонии молодого вингера сопровождали порядка 25 человек, среди которых были близкие родственники, друзья, личные представители и сотрудники коммуникационной компании.